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社會 社會焦點 保障人權

取締台3線屏東九如段改裝車　警開出25張告發單！最高罰2.4萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局里港警分局於1月7日晚間結合環保局、監理站等單位，在台3線執行「監、環、警聯合稽查」勤務，展現執法力度與強度，針對改裝車燈、車體等違規行為，主動攔停稽查舉發共16件，噪音通報5件，避免九如地區有改裝噪音車輛再現聚集情形發生。

▲里港警、監理站及環保局取締台3線屏東九如段改裝噪音車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警、監理站及環保局取締台3線九如路段改裝噪音車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警、監理站及環保局取締台3線屏東九如段改裝噪音車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警、監理站及環保局取締台3線屏東九如段改裝噪音車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新臺幣6000元以上24000元以下的罰鍰。

而民眾如在路上發現有非法噪音車擾寧情事，於30日內可上傳相片或影片至噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw 檢舉，經查證屬實後亦將通知車輛到檢。

里港警分局長鄭頴聰表示，將持續結合環保局、監理站組成聯合稽查小組不定時取締改裝車輛，並機動編排測速照相及取締酒後駕車勤務，以維護用路人安全及社區安寧。

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