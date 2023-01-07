立院三讀刑法修正防制性暴力　賣Deepfake換臉成人片最重判7年

▲立院7日三讀通過修正防治性暴力刑法部分條文。（圖／123RF）



記者杜冠霖／台北報導

私密影像散佈事件頻傳，甚至有不肖業者使用Deepfake技術偽造成人片牟利，立院7日三讀通過修正防治性暴力刑法部分條文，增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪，其中，若製作不實性影像並散布營利，最高可處7年有期徒刑。

行政院去年3月宣布跨部會完成包括「刑法」部分條文修正草案、「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案、「性侵害犯罪防治法」修正草案及「犯罪被害人保護法」修正草案等，共四項修法，並送交立法院審議。

而在委員會審議過程中，多項條文保留黨團協商，直到近日朝野才完成協商共識，全案今（7日）送交院會，朝野政黨皆未提出異議，正式三讀通過。

三讀條文明定，未經他人同意拍攝性影像罪部分，最重可處3年有期徒刑，若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布的行為，得加重其刑至1/2。

對於網路性影像傳播猖獗，三讀條文也明定，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

日前也曾發生YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將女性民代、網紅與直播主的容貌換成AV女優，製作不實性影像並牟取暴利，因為對「深偽Deep Fake」的相關修法，也是此次條文重點之一。

其中，第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪」，就是為抑制是類新興犯罪事件，妥適對應各類行為惡性，明確層級化處罰規範，分別就「未經同意攝錄性影像」、「強暴脅迫攝錄性影像」、「未經同意散布性影像」及「製造／散布不實性影像」等不法行為明定刑責；並同時修正「兒童及少年性剝削防制條例」，配合增訂處罰要件及提高刑度。

此外，三讀條文明定，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實的性影像，足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；若意圖營利，則加重處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。

再者也修正刑法第91條之1規定，規範性侵犯的強制治療期間採定期延長而無次數限制。