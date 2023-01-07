高市原住民族大學「免學費」　4大學程成果展⋯排灣族湯圓暖過年

▲高雄原住民族部落大學成果展 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市原住民族部落大學成果展，於今(7日)在左營TAKAO原創基地舉辦，「平埔族」大武瓏族、西拉雅族歌謠展演為活動揭開序幕！現場除有12個課程攤位展示年度學習成果，還有屏山國小帶來的排灣族語歌謠開場表演。透過DIY手作體驗，如西拉雅圖文十字繡、霧台魯凱時尚拼布小吊飾、皮雕鑰匙圈等，民眾可了解原民文化及內涵，場邊亦提供限量原味咖啡及排灣湯圓供民眾品嘗，讓市民朋友體驗多元族群的文化魅力。

高雄市原住民族部落大學秉持終身教育的理念，除傳承原住民知識及文化外，對於文化保存與推廣更是不遺餘力，另與高雄市立空中大學合作教學，培育在地優秀人才。部大111學年度課程以原住民文化、產業開發、生活知能及生態與部落營造等四大學程為主軸，去年總開設45門課程，總計685位學員。本年度延續與市立空大合作，除了免學費，在學期間修滿128學分即可獲得空大學位，今年共計有3位族人取得學士學位。

▲高雄原住民族部落大學成果展 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現場限量提供熱騰騰的排灣湯圓('avai)，最常見的做法，是由小米磨粉加水揉成糰，依個人洗好包溪魚、豬肉等後，搓揉成圓形或長條形，再滾水煮熟，一般會搭配樹豆排骨湯，解毒又好吃。’avai只有在部落有豐年祭、婚禮及宴客時才會製作食用，或母親為表達對孩子的想念，也會特地製作給在外遊子吃。對排灣族人而言，請吃‘avai是榮耀的象徵。在成果展吃上一碗排灣湯圓，民眾不僅成為了尊貴的客人，亦代表祝福新的一年，一切順利圓滿。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，部落大學對於族語推廣、文化振興與產業發展都有相當的貢獻，這次特別有大武瓏族、西拉雅族等平埔族群的課程增設，不僅讓學員透過課程學習語言、歌謠並了解其文化意涵，未來也將持續並積極的協助平埔族復振文化。而數位型課程，更是提供學員在部落產業及行銷推動上有更好的方式，讓文化以多元的方式傳播。希望學員們透過部落大學的課程，能加深對文化及身分的認知與認同。本次靜態展覽於TAKAO原創基地展至18日，歡迎市民朋友前往參觀，感受高雄市原住民族群的豐富多元。

▲高雄原住民族部落大學成果展 。（圖／記者吳奕靖翻攝）