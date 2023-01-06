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邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了　「免費索取」時間地點曝

▲▼ 邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今（6）日攜手觀光大使「高雄熊」向市民拜早年，並搶先曝光市府特別製作的多款2023兔年限定高雄版新春小物。包括《福兔迎祥》春聯、《鴻運佳兔》斗方春聯及兔年開運小紅包、賀卡等，祝福市民朋友，兔年好運擋不住、兔年財運滾滾來。

記者會現場由陳其邁偕同書法名家莊永固老師、新銳設計師林士揚，一同介紹春聯、斗方春聯及開運小紅包等新春小物，神秘嘉賓高雄熊也戴上兔耳朵趁勢亂入、登場熱舞，與現場嘉賓互動、炒熱氣氛。

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▲▼ 邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，這次特別邀請國內書法名家莊永固老師，為市民朋友揮毫提筆《福兔迎祥》，主要希望帶給市民朋友喜氣，祝福大家平安、幸福，面對疫情、景氣復甦挑戰，都能夠順利平安、各行各業生意興隆。

《福兔迎祥》四字春聯由現年71歲國內書法名家莊永固老師題字，筆韻雄健有力，莊永固老師居住高雄右昌，曾任國立台灣藝術大學書畫藝術學系、國立屏東大學視覺藝術學系助理教授，並獲台灣省美展永久免審查、全省公教美展第一名四次、高雄市文藝獎章，也曾任全國美展、全省美展、高市美展、南瀛美展、大墩美展等評審。

莊老師說明，今年是癸卯年，希望運用福兔迎接祥瑞之氣，帶給市民平安、健康，讓各行業能發展順利。

▲▼ 邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

《鴻運佳兔》斗方春聯、兔年開運小紅包及賀卡，由出生高雄林園(現年31歲)新銳設計師林士揚創作。林士揚曾獲德國紅點傳達設計獎、墨西哥海報雙年展、芬蘭拉赫第國際海報三年展、台灣國際平面設計獎、俄羅斯金蜂獎、台灣海報新星獎等多國獎項，是年輕一代極具潛力的設計藝術家。

本次以幾何簡約造型的癸卯兔象徵高雄的現代與活力意象，利用桃紅代表除舊佈新，並運用大大小小的圓形所構成的賀卡、斗方春聯及開運小紅包設計，蘊含一切順利圓滿、財源滾滾的祝福寓意。

▲▼ 邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了，「免費索取」時間地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲兔年開運小紅包，可愛造型曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

《福兔迎祥》春聯自1月11日起於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；斗方春聯透過可愛插圖，讓不同年齡層大小朋友收藏，分別放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園、動物園等提供民眾自由索取，索完為止。

另兔年開運小紅包於1月7日起配合商圈高雄過好年活動，詳見經發局粉絲專頁。

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