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「你信用卡被盜刷」要繳10萬元　桃園翁嚇壞...警及時阻詐

▲楊姓婦人擔心老父被詐騙，跑到警所求助。（圖／八德警分局提供）

▲楊姓婦人擔心老父被詐騙，連夜跑到警所求助。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市83歲楊姓老翁遭「假冒檢警監管帳戶」擔心如果沒給錢會被抓，女兒返家發現桌上一張紙寫有法官、書記官、案號等字句，詢問爸爸都不說，急得連夜跑到警所向警方求助，員警陪同返家勸說，並以實際案例說明，成功防阻詐騙，保住楊老先生辛苦存下的老本。

▲桌上擺放寫有法官、書記官、案號字條，讓老翁擔心會被關。（圖／八德警分局提供）

▲桌上擺放寫有法官、書記官、案號字條，讓老翁擔心會被關。（圖／八德警分局提供）

5日19時許1位楊姓婦人慌慌張張跑到八德分局廣興派出所報案，稱回家探望爸爸時，發現桌上一張紙有寫法官、書記官、案號，詢問爸爸都不說，懷疑他被詐騙集團洗腦，對家人提防不願透漏，副所長蔡琦南、警員廖奕斌，隨即跟楊婦趕往家裡。

▲經員警耐心勸說才讓老先生放下心防，並明瞭為詐騙團伎倆。（圖／八德警分局提供）

▲經員警耐心勸說才讓老先生放下心防，並明瞭為詐騙團伎倆。（圖／八德警分局提供）

員警先安撫楊老先生這是老掉牙的詐術，但是楊老先生因還身陷詐騙話術，擔心如果沒給錢會被抓去關，不願告知被騙經過，員警一直則以實際案例，及女兒在旁邊勸導之下，楊老先生才放下戒心，告知上個月在家裡接到電話，對方自稱是法官，說楊老先生的信用卡被盜刷，涉及刑案需要繳交10萬元，會派人來拿。員警則告之此為典型的「假冒法、檢、警」之詐騙手法，法官、檢察官、警察及其他公務員不可能因為案件到家裡向民眾收錢的，千萬不要受騙上當，並告知如果有人來拿錢馬上報案，成功防阻詐騙，保住楊老先生辛苦存下的老本。

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