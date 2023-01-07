30多歲男打滿三劑！解隔2天後「家中昏迷死亡」　死因曝光

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增61例新冠死亡個案，最年輕為30多歲男性，幼年有心臟手術病史，曾接種3劑新冠疫苗，12月底快篩陽性確診，卻在結束居家照護、解隔後2天於家中昏迷死亡；經司法相驗死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

今日COVID-19 新增24,132例本土病例，境外移入290例，另外死亡個案有61例。今日新增的病例數較上周六少1,542例，減少約6%。

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▲指揮中心1/7公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

死亡個案當中最年輕為30多歲男性，幼年有心臟手術病史，曾接種3劑新冠疫苗，12/25因喉嚨痛、咳嗽有痰、流鼻水等症狀快篩陽性，12/26經診所通報確診採居家照護至12/30。1/1在家中昏迷緊急送醫，到院已無生命徵象，經急救無效過世，經司法相驗死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為34例男性、27例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月12日至今(2023)年1月4日，死亡日期介於去年9月12日至今年1月4日。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）