快訊／蕭景田交保攻防戰！下午重開羈押庭　他表情凝重現身法院

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉提供現金給同黨士林北投區執行長曾繁川，由曾替新科議員林杏兒賄選，蕭被列為被告卻神隱，甚至從住處翻牆逃走，本月3日主動到案後被聲押，法院裁定800萬交保，檢方提抗告後，高等法院撤銷交保裁定，發回士林地方法院更裁。今（7日）下午3時許將重開羈押庭，稍早蕭景田本人與律師現身，表情嚴肅、一臉凝重走進士林地院等候開庭。

▲蕭景田（左）抵達士院。（圖／記者黃宥寧攝）



涉新科議員林杏兒賄選的蕭景田，去年12月29日遭士檢通緝，5天後主動到案說明，當庭遭逮捕，士林地院訊後裁定800萬元交保，檢方不服，認犯罪嫌疑重大，且調查局人員前往彰化蕭家拘捕時蕭景田時，他卻翻牆逃逸，因此提抗告。

高院認，蕭雖否認涉案，但根據檢察官於羈押聲請書「證據」欄所列之相關證述、文書證據、扣押之物證、譯文等件，足認他涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大。

高院指出，蕭在偵訊及法院訊問供述前後不一，且有避重就輕之嫌，並與相關證人之證述情節，多有歧異，堪認他有規避卸責之情，從而，檢察官抗告意旨以被告供述避重就輕，且與部分證人之證述情節不符，足認被告有再為逃亡或勾串證人、滅證之虞，洵非全然無據。

高院因此認為，依卷內證據，蕭所涉投票行賄罪嫌有無勾串共犯或證人及湮滅證據之虞？有無羈押之必要？自有重新斟酌審查之必要；且本案涉及之共犯及證人人數非少，關於共犯分工、犯罪模式等節均欠明朗，尚待檢察官偵查釐清，因此將全案發回重新裁定。