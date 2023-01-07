地勤人員蹲下撿文件！下秒遭「飛機輾壓」當場喪命　調查報告出爐

▲死亡事故現場。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東青島一名地勤人員早前被飛機輾壓死亡，近日發布的調查報告指出，事發時，該名地勤人員沒有帶對講機，在整理耳機線時攜帶文件散落掉地，他蹲下撿文件時背對飛機主輪，之後不幸發生意外。

據《上游新聞》報導，此次事故發生於2022年1月24日上午6時，一架由青島航空管理並使用的空中巴士B-30FG飛機在機場拖移時，將一名隨同飛機移動的機務工程人員輾壓，造成該名人員死亡。

監視器畫面顯示，當天上午6時23分57秒，在飛機行進至605機位附近時，指揮員隨身攜帶的《牽引飛機檢查單》散落到機坪地面上，於是他背對飛機、彎腰下蹲嘗試撿起檢查單；6時24分03秒，指揮員在被飛機右內側主輪輾壓，不幸身亡；7秒後，被拖行的飛機停住。

報導稱，大陸民航華東地區管理局航安委調查顯示，該事件是由於涉事客機完成檢修後在拖行中，地面拖機指揮員未按規定攜帶對講機，其佩戴耳機的耳機線被壓斷後，未能有效及時指揮停止拖行；在整理耳機線過程中，隨身攜帶文件又散落掉地，蹲下撿起檢查單時背對主輪，不幸被飛機右內側主輪輾壓致死。

大陸民航監管機構認為，青島航空這起地面不安全事件構成一起人為原因民用航空器地面一般事故，青島航空公司安全管理存在缺失是事故發生的次要原因；監管機構已經針對調查中發現的問題，對青島航空、青島膠東機場提出了安全建議。

據悉，涉事飛機2020年7月底加入青島航空機隊，事發前最後一次執行民航航班任務是在2022年1月23日，當天23時34分完成長春-青島的飛行任務後，落地青島膠東機場進行維護。