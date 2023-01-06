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轉機要首度收費了！2歲↑乘客過境台灣機場每人500元　最快3／1起上路

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲機場轉機最快3月起要收過境設施使用費500元。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

目前轉機客過境台灣轉機，使用機場設施不用付費，交通部今(1/6)預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，明訂過境旅客需付轉機過境設施使用費，每人500元，未滿2歲或禮遇外賓等除外，由航空公司隨機票代收，目標3月1日起上路。

我國機場將比照日韓首都機場對轉機客收費，交通部今預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」，明訂搭乘民用航空器轉機過境乘客之轉機過境設施使用費，除經外交部通知給予禮遇之外賓與其隨行眷屬、未滿二足歲兒童不收取外，每人500元，由航空公司隨機票代收。持有未含轉機過境設施使用費機票之乘客，應於辦理轉機過境報到手續時，向航空公司櫃檯補繳該項費用。

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另已繳納轉機過境設施使用費之乘客未轉機過境者，得申請全額退還，航空公司不得收取任何費用。至於代收轉機客相關過境設施使用費，航空公司可依前項規定所解繳之轉機過境設施使用費，應以其金額之2.5%作為該公司代收之手續費。

對此，交通部表示，相關法規目前正在預告中，由於後續還有航空公司相關系統調整作業時程，且還要通知IATA國際航空運輸協會，目標3月1日起實施，但時程仍以後續公告為主。

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