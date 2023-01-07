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年用量2.1億顆降壓藥「摻鐵絲」　脈優錠2批號、600萬顆限期回收

▲▼ 年用量2.1億顆降壓藥「摻鐵絲」　2批號、600萬顆限期回收。（圖／食藥署提供）

▲年用量2.1億顆降壓藥「摻鐵絲」，2批號、600萬顆限期回收。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

去年消基會接獲民眾通報，暉致醫藥股份有限公司進口的高血壓用藥「脈優錠5毫克」，剝開後發現藥錠摻鐵絲，且位置剛好就在錠劑正中央。食藥署接手調查後，要求回收同批生產但包裝不同的藥品，共計600萬顆。

食藥署今（7）日公布藥品回收警訊，暉致醫藥進口的「脈優錠5毫克」共有兩批號須回收。去年消基會公布的摻鐵絲藥品，經確認後為批號FR3135，但有另一批FT2343批號為同產線、同時間生產，不確定是否也有異物混入情形，因此要求廠商啟動預防性回收。

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「脈優錠5毫克」年度健保用量逾2.1億顆，藥品組科長洪國登表示，市售仍有27張同成份、同劑型許可證。由於高血壓藥不可隨意停藥，食藥署呼籲對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

根據食藥署公布資訊指出，該藥品主成分為AMLODIPINE BESYLATE，主要用於高血壓、心絞痛，切勿自行任意停藥。此批須回收顆數達600萬顆，食藥署已要求廠商應於112年1月29日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。若屆期未完成回收，將依《藥事法》處20萬至500萬元。

▼暉致醫藥股份有限公司進口的高血壓用藥「脈優錠5毫克」。（圖／食藥署提供）

▲▼ 年用量2.1億顆降壓藥「摻鐵絲」　2批號、600萬顆限期回收。（圖／食藥署提供）

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