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女同事主持尾牙「揶揄同事喪母」逼哭人…老闆當眾吼：夠了

擔任主持人的同事居然在尾牙上開不當玩笑，導致尾牙活動被迫暫停。（示意圖／pixabay）

▲擔任主持人的同事居然在尾牙上開不當玩笑，導致尾牙活動被迫暫停。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

尾牙大家最期待的就是抽獎，不過主持人千萬要慎選，否則可能會發生尷尬的事情。一名網友抱怨，主持人A明知同事B的媽媽剛過世，居然以此開不當玩笑，導致尾牙活動被迫暫停，場面相當尷尬。

原PO在Dcard表示，公司尾牙在不錯的餐廳舉行，不過抽獎過程卻發生令人傻眼的狀況；公司主持人A女平常在公司就常對男同事開玩笑，看似無心，但經常讓人不爽，此次抽獎，同事B和同事C抽中頭獎，老闆決定讓2人用猜拳決定生死，結果同事C猜輸了，就故意假哭，怎料到領獎時，A女居然脫口「C到底是哭什麼啦，難不成跟B一樣家裡死媽媽了嗎」。

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現場氣氛瞬間降到冰點，沒想到A女看到同事B哭了竟繼續講，「不要假哭啦，你是不是男人，我都不敢嫁你了。」老闆見狀在台上大聲制止，「妳夠囉！」原PO傻眼地說，「A女這才意識到玩笑開大了，裝綠茶說對不起、我不是故意的。」

原PO透露，幾乎公司的人都知道，同事B請長假就是處理媽媽生病的事，但他的媽媽最後仍不幸過世，為此同事B還去看心理醫師，是老闆親自介紹的醫師，「同事B被請去台下也是一直哭，接下來活動被迫暫停，連公司高層都表示不滿。」他指出，同事B已諮詢法務，打算對A女提告。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「傻眼也太白目，活該被告」、「怎麼有這種無腦的人」、「A不止白目，是真的嘴賤到會被打那種，都出社會還不清楚什麼該說、什麼不該說嗎」、「這種拿別人親人開玩笑的都給我下去」、「有夠白目，不會看場合」。

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