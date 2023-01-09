蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕

▲台南市正副議長選舉前後風波不斷，元旦過後檢調大動作介入偵辦，地方政壇風暴愈演愈烈，知情人士透露風波源頭隱含著總統蔡英文和副總統賴清德的私下角力。（圖／CTWANT提供）

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風波不斷的台南市正副議長選舉於去年12月25日結果出爐後，緊接而來的是檢調大動作介入偵辦相關人員是否有違反《公職人員選舉罷免法》，包括台南市正副議長、多名議員和地方政壇要角皆遭到搜索調查，甚至遭到羈押，態勢愈演愈烈；一名政壇綠營人士向CTWANT透露，這次正副議長選舉會這麼激烈，檯面上看是前議長郭信良、立委陳亭妃陣營，槓上現任議長邱莉莉、副議長林志展陣營，但實際上背後是總統蔡英文和副總統賴清德兩大神佛對尬，雙方互不相讓。

台南市正副議長選舉接連3屆上演精彩好戲，2014年、2018年民進黨原都有機會拿下議長寶座，但最後總是擦身而過。2014年是時任國民黨議長候選人李全教結合無黨籍議員，並暗中策反部分民進黨議員，最後以3票之差擊敗民進黨議長候選人賴美惠。此事除了震驚台南綠營，也讓時任台南市長賴清德以對抗「黑金」之名，234天不進議會，同時促成《地方制度法》修法，將正副議長選舉改為記名投票，改寫地方自治史。

2018年則是民進黨在議會掌握過半席次，但郭信良卻在議長選舉前，以不滿黨內派系操弄議長選舉為由，突然宣布脫離民進黨，並與國民黨、無黨籍議員合作，再加上3名民進黨議員跑票，最後以4票之差擊敗民進黨議長候選人邱莉莉，拿下議長寶座。

▲台南市正副議長邱莉莉、林志展皆遭到搜索調查，最後各以50萬元、20萬元交保，震驚地方政壇。（圖／CTWANT提供）

「因為有前兩屆議長選舉的教訓，且為了2024年總統大選，賴清德要穩固大後方，因此早下軍令狀，本屆一定要由『自己人當議長』。」一名政壇綠營人士說，賴清德去年10月29日回到台南天壇參拜，為台南市長黃偉哲和邱莉莉等民進黨議員候選人催票時，曾公開喊話支持者要讓黃偉哲得栗率要衝破50%，台南市議員要全壘打，台南市議會議長及副議長寶座也要「由自己人來做」。

據本刊調查，正副議長選舉過程中，邱莉莉和林志展的正副議長搭配，很早就定案，賴清德也多次致電子弟兵林志展及長期挻賴的黃麗招，提醒不能有任何差錯，而使命必達的林志展也因此找上國民黨議員李文俊尋求合作機會，但操盤方式賴清德和邱莉莉皆不知情。

據了解，林志展最初盤算台南市議會共57席，這屆民進黨28席、國民黨15席、無黨籍12席、台聯1席、基進1席，民進黨掌握台聯、基進和部分無黨籍，初估有32席，但民進黨內有6席親郭信良陣營的正國會議員恐會跑票。因此，林志展為了確保最後議長選舉不出問題，找了李文俊等國民黨議員「靠行」，這招確實奏效，正國會6席議員獲知就算跑票也沒用後，隨即在正副議長投票當日含淚發表「票投民進黨證」的宣言，通通沒跑票。

▲6席台南民進黨正國會親前議長郭信良的市議員，原傳聞會跑票，但最後卻在投票當日發表「票投民進黨證」宣言，上演戲劇性轉折。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，林志展貫徹賴清德意志的同時，另一陣營的郭信良也沒閒著，郭陣營一直放話稱蔡英文屬意「郭（信良）邱（莉莉）配」，而且因為總統府都未否認相關訊息，確實讓不少地方議員相信確有其事，只是因為林志展最後策反國民黨和無黨籍議員成功，導致郭信良功敗垂成。

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