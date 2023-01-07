小甜甜「被打後2舉動」洩感情早出狀況！　PTT挺不下去：相當粗暴

▲小甜甜揭露2022年9月被老公「宋先生」家暴的過程。（圖／翻攝自臉書／小甜甜 張可昀）



記者施怡妏／綜合報導

小甜甜5日寫下千字文，揭露2022年9月被老公「宋先生」家暴的過程，男方事後也PO出3段影片，指控是自己先遭女方用腳踹，才會憤而反擊動手，就有網友指出，男方打人不對，但是女方也該負起責任，而且發生衝突的當下，應該是要想辦法去化解，而不是拿手機出來質問對方、蒐證。

有網友在PTT發文，在小甜甜老公還沒PO出影片之前，都是很同情小甜甜的，但是男方PO出影片後，她的想法改變了，「當然打人是不對，但是女方自己也要負責一點點責任吧」，事發當下不管是踹還是打，對雙方的關係都沒有幫助，應該要想辦法化解，兩人好好溝通處理問題，而不是拿出手機蒐證，「代表這關係本來就不是很穩固吧」。

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另外，也有網友發文，老公打人不對，但是小甜甜事後用腳踹背，還不斷言語激怒也不對，「故意在我面前耍白爛，警告不要再繼續了，結果還是繼續白爛，後來吃我一拳有比較開心嗎？真的搞不懂欸」。

▲網友指出，小甜甜的處理方式也有問題。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起網友討論，「女人超會冷暴力的，長期冷暴力，不輸肉體上的暴力」、「單方面說詞本來就不能信，況且別人的事就看戲就好」、「不太管別人的感情事，真相只有雙方最清楚」、「以她以前感情經歷，就看出她情緒控管很有問題」、「如果知道甜之前跟張峰奇的事蹟，就知道甜也不是百分百無辜」。

其中，有網友指出，小甜甜不只言語暴力還動腳踹，「最討厭的是吵架一直喊你打啊你打啊，不打是俗辣之類的」、「感覺小甜甜就是那種精神虐待型的」、「這種個性長期相處下來，真的會精神耗弱」。底下也有不少人提到「台南Josh」的家暴事件，大讚他當時的處理方法，「Josh堅持不動手才是對的」、「突然覺得很佩服Josh」。