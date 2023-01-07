開庭後地檢署前滑一跤！婦人踩青苔「摔成骨折」　怒告國賠結果曝

▲宜蘭婦人在地檢署門口滑一跤，導致右小腿腳踝骨折，怒求償國賠48萬餘元。（圖／記者游芳男攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭59歲郭姓婦人到宜蘭地檢署開庭，結束後踏出門口，卻在長滿青苔的走道上滑了一跤，造成右小腿腳踝骨折，她一怒告上法院，求償國賠48萬餘元。宜蘭地院審理，認為宜蘭地檢署未善盡公共設施管理義務，判賠29萬1070元，全案還可上訴。

郭女指控，她於去年4月8日到宜蘭地檢署出庭，庭後她沿門口外右側人行道離去，卻因地面上厚厚的青苔而滑了一跤，導致她右側小腿雙踝移位閉鎖性骨折，需開刀治療和後續復健，她認為地檢署對公共設施管理有缺失，要賠她開刀住院醫療費、看護費、無法工作的損害費用，加上精神撫慰金20萬元，共48萬2843元。

宜蘭地檢署辯稱，郭女走的是「車道」，不是「人行道」，地檢署雖有委託清潔公司於民眾步行的人行道、廣場等空間每日清洗打掃，但無法期待對「車道」和「人行道」能有相同的管理規格。而郭女會摔倒，是因她沒注意宜蘭已連續多日下雨，地面容易濕滑，步行時未謹慎小心所致，地檢署並無怠忽公共設施的管理維護。

法官認定，宜蘭地檢署並沒在門口設立標示，告知民眾該通道為「車道」，行人不能行走，從外觀上也看不出來「人行道」和「車道」有何差別，認為地檢署未善盡路面清潔維護的管理義務，審酌郭女為家庭主婦，受傷時不能做的家務，可由配偶代勞，駁回工作損失求償請求，判宜蘭地檢署應賠償醫療費、看護費各9萬餘元和精神慰撫金10萬元，共29萬1070元，全案還可上訴。