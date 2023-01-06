邱莉莉涉賄喊話黨中央：請傾聽黨內聲音！陳秋萍發聲明回應了

▲民進黨議員陳秋萍發表聲明，請邱莉莉議長自己面對司法，不要把民進黨團拖下水。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，議長邱莉莉表示對民進黨中央的調查會全力配合，並呼籲黨中央移駕台南親自聽聽民進黨團內部的聲音。對此，民進黨議員陳秋萍發表聲明，請邱莉莉議長自己面對司法，不要把民進黨團拖下水。

陳秋萍指出，當黨中央還在處理代理主席相關事宜的同時，由舊總召劉米山（未當選第4屆議員）不預警通知新當選議員要召開第1次黨團會議，又不預警的通知要討論第4屆正副議長的事宜，請問用意何在？第1次的黨團會議就已經違反程序了，而且通知召開黨團會議的時候，中常會也還沒通過誰是台南的督導小組，所以她們幾位議員在黨團會議就希望緩一下，讓程序更加符合，但還記得邱議長當時候說什麼嗎？您說：「我就是很想要做」。

陳秋萍說，2022年12月7日第2次的黨團會議，她們幾位議員認爲疑似有黑金操控台南議長選舉，所以希望黨中央盡速調查，追查真相，因爲她們拒絕替黑金背書，當時林志展總召堅持表決通過民進黨議長候選人邱莉莉、副議長候選人林志展，黨團也把這樣的名單給黨中央，是不是你們根本自始至終都在欺騙黨團。

陳秋萍說，在召開第3次黨團會議之前就傳出了「民國配」，她有發新聞稿要求林志展總召要說清楚講明白，自已是否有跟記者說出議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？這樣莫名其妙的論述，公然暗示民進黨要跟國民黨合作嗎？所以召開第3次黨團會議的時候，她們在黨團會議裡面就主張副議長絕對不能支持李文俊。而第4次黨團會議也沒有任何更改人選的決議，民進黨團議員何辜呀？怎麼能夠現在發生事情，還要拖黨團議員下水呢？

陳秋萍強調，議長選完，召開臨時黨團會議，也確實是由林志展總召也是民進黨所推的副議長候選人，自己提出建議支持李文俊當副議長，這種邏輯不通的作法當然被否決，但是真的百思不得其解，為什麼總召會親自提出這麼荒謬的說法，所以真的希望邱莉莉議長，自己好好的面對司法，真的不要再拖黨團下水了。