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金門縣長陳福海出席陸委會會議　促進小三通復航順利推動

▲▼金門縣長陳福海出席陸委會會議 促進小三通復航順利推動。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳福海出席陸委會會議，推動小三通復航。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

為了讓春節小三通專案能順利啟航搭載鄉親與新住民朋友返鄉過節，金門縣長陳福海28日特別赴台出席大陸委員會召開的「金馬地區民眾春節交通專案應變小組第1次會議」。陳福海強調，小三通的復航是建立在保障縣民安全、兼顧人道探親需求為前提下來推動，金門縣府會與中央政府共同合作持續完善各項措施與作為讓小三通穩健有序的恢復。

此次會議為大陸委員會因應小三通復航所召開的「金馬地區民眾春節交通專案應變小組第1次會議」，由特任副主委邱垂正主持，常務副主委李麗珍率會內有關部門與國安、海關、防檢、航港、出入境等各單位參加。陸委會於會中首先報告，行政院為了國人健康安全，公佈自明年1月1日起從中國大陸入境我國的旅客需進行唾液PCR檢驗，針對小三通復航適用對象在防疫規範下也應兼顧人道與親情考量。

跨海出席的陳福海致詞時先感謝行政院轄下各相關單位協助推動小三通春節專案。陳福海表示，縣府會用承擔的態度來完善本次的專案，幫助金門鄉親和新住民朋友一償三年來沒有返鄉的心願，希望中央部會相信金門縣政府，並且能授權地方政府有更大的彈性把事情處理的更圓滿。

由於小三通已三年未開航，陳縣長透露，正在規劃於首航日陪同鄉親搭乘小三通船班往返金廈兩地，若屆時有入境通關的問題也能就近協助，期許復航首日能夠更佳順暢。對於復航牽涉許多兩岸協調事務，陳福海說，縣府會以相互尊重及互助合作的立場與陸方積極溝通，也將向陸方提出更完善的登船檢疫要求。

▲▼金門縣長陳福海出席陸委會會議 促進小三通復航順利推動。（圖／記者林名揚翻攝）

陳福海在會中爭取中央能授權地方政府有更大的彈性來處理此次專案，金門縣府與金門醫院在強化醫療量能的部分會超前部署，在以金門地區民眾為基礎的出入境資格初步認定上也會嚴格把關，做好後續常態化船班恢復的各項準備。

針對小三通專案的出入境適用對象，經會議討論，除原宣布的金馬地區民眾及中國籍配偶外，為利春節團圓及人道立場，陸委會於會中初步也同意開放陸生及原開放對象之非金門籍成年及未成年子女，相關事項將向行政院報告後定案。

縣府表示，依行政院12/22宣布「金馬地區民眾春節交通專案」，112年1月7日至2月6日止，每日至多以一航班為限，由地方政府造冊控管，向交通部航港局專案申請。為掌握地區需求量，縣府在12月25日即成立「小三通復航專案辦公室」，並著手受理民眾小三通搭乘意願調查登記。統計至12月28日止，登記人數共計2097人；身份別為：金門鄉親1611人(佔比76.8%)、中國籍配偶425人(佔比20.3%)、陸生36人(佔比1.7%)、其他25人(佔比1.2%)；預計搭乘日期以首航、末航及春節前後為高峰。

縣府表示，意願登記名單將送相關單位審核，並儘速以無縫接軌方式，協助符合資格之登記民眾訂位服務。後續船班登記方式，縣府將俟小三通船班排定及開放對象確定後，另行公告作業方式。入出境應注意事項，縣府也將一併彙整各部會資料後，提供登記民眾參考。

▲▼金門縣長陳福海出席陸委會會議 促進小三通復航順利推動。（圖／記者林名揚翻攝）

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