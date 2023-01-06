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哈利爆在威廉婚禮「GG全程軟趴趴」　新書靠生殖器賣錢：我割掉了

▲▼哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利自曝在兄嫂的婚禮上「陰莖全程軟趴趴」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國哈利王子的自傳《備胎》（Spare）原定10日在英國上市，不過由於西班牙的書商提前售出該書，導致書中部分勁爆內容提早洩露，也在英國社會炸開了鍋。英媒最近披露，哈利在他的新書大聊與生殖器有關的話題，不僅澄清自己已做過割禮，還自曝陰莖曾在北極凍傷。

綜合英媒報導，哈利在書中重提了他在2011年參與的北極慈善健走。當時，他與4名在阿富汗戰場失去手腳、變成重殘的英國傷兵組成一個遠征隊，從西伯利亞出發，步行320公里橫越北極冰帽，為慈善活動「與傷者同行」（Walking with the Wounded）募款，以幫助傷殘軍人康復，並重返工作崗位。

▲▼哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利的新書在西班牙提前上市後，爆出了一連串的勁爆事蹟。（圖／達志影像／美聯社）

經過13天在攝氏零下15到零下50度的徒步旅行後，哈利的耳朵、臉頰和下巴全都長滿了凍瘡，導致他在4月29日擔任威廉王子婚禮的伴郎時，還未從凍傷恢復。不過，哈利一點也不在乎自己外表上的問題，因為「我的陰莖一直處於軟趴趴的狀態」。

他形容，「到家後，我驚恐地發現我的下體也被凍僵了，雖然耳朵和臉頰都正在痊癒，但我的小雞雞（todger，陰莖的俗稱）卻沒有。」於是，哈利在私密部位擦上凍傷膏後，一直忍到威廉的婚禮結束才去就醫。

哈利還在書中寫到，外界經常傳言，由於母親黛妃認為行割禮並非必要，因此禁止他和威廉接受相關手術，不過「這些內容並不是真的」，自曝自己早已「割掉了」。事實上，這並不是哈利首次在書中提及18禁的話題。媒體此前就揭露，哈利在書中自曝，他的初夜發生在17歲，而對象是一個不知名的成年女性。

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