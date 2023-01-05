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「天赦日」來了！民俗專家曝「3物」求財轉運法：可旺整年

▲天赦日據傳玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。（示意圖／記者林世文攝）

▲明天是兔首虎尾的「天赦日」，誠心向玉皇大帝許願，特別容易實現願望。（示意圖／記者林世文攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

明（6）日將迎來2023年的第一個「天赦日」，也是虎年最後一個「天赦日」。民俗專家廖大乙表示，明天是心靈「除舊布新」求轉運的大好時機，想要在新的一年開始就迎來好運，就要把握明天，只需要準備「鴨蛋、龍眼乾和花生」，在天赦日當天去除這3樣食物的外殼並焚燒，就能一掃虎年累積的壞運氣，在新的一年諸事順利。

廖大乙指出，根據古書記載，天赦日是「向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子」，正因天赦日靈動力強，是個可以轉運的大好日子，若是在這天誠心祈求玉皇大帝寬恕、赦免自己的罪孽，都能獲得原諒，也衍伸出只要在這天向玉皇大帝祈福、說好話、做好事，都能被強化能量，積善積德，特別針對身體久病不癒、工作遇瓶頸等狀況最有效。

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而由於明天是虎年的最後一個「天赦日」，更是2023兔年的第一個「天赦日」，民眾若想要在兔年一開始就迎來好運，務必要把握這個兔首虎尾的「天赦日」求財轉運。

廖大乙表示，如果想求好運、招貴人，也必須對自己過去所做的錯事懺悔，可用打電話或傳LINE給許久未聯繫的朋友，重新為彼此搭起橋梁，讓自己各方面的磁場變更好，才會有機會招來貴人，「不管是信奉什麼宗教，心誠則靈最重要」。

民眾如果想在天赦日加強轉運力道也有撇步，廖大乙建議，可在當天準備「3物」，分別為鴨蛋、龍眼乾、花生以及懺悔文，向玉皇大帝拜拜時，口頭稟告自己的名字、年齡、生日、住址後，將懺悔文逐字唸出來，最後再將鴨蛋、龍眼乾、花生去除外殼，與金紙、懺悔文一同焚燒。

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