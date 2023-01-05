清潔隊看一張圖都怒了！新北春節夜點費差太多　要求比照北市福利

▲新北清潔隊不滿春節夜點費過低。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／新北報導

農曆春節將至，家戶近期開始大掃除，但有新北清潔隊員抱怨，北市夜點費高達200元、新北市卻只有80元，清潔員不滿指出，「新北清潔隊人員每天要服務400萬人排出的垃圾量、還要維持全市的清潔工作給市民一個優質的環境，才能連續11年的全國最乾淨城市」、「這不是乞討！只是要一個肯定！」。

新北市政府環境保護局工會在臉書上PO出一張六都清潔隊春節福利比照圖，圖中可以看到北市的夜點費高達200元，新北市、桃園市、台中市、台南市卻只有80元。工會指出，台北市環保局從民國78年就將夜點費50元調升至100元，反觀新北市衛生局已經維持33年沒變，「體卹不再是口號！」。

工會怒批，新北市清潔隊人員每天要服務400萬人排出的垃圾量、還要維持全市的清潔工作，才能讓新北連續11年成為全國最乾淨城市，兩年的疫情清潔隊人員永遠都站在第一線替社區消毒，但台北市夜點費200元、新北市夜點費80元，「我們新北市的清潔隊人員不比別人差！這不是乞討！只是要一個肯定！」。

▲六都春節清潔隊福利比較表。（圖／翻攝臉書，點圖放大）

新北市議員卓冠廷表示，近期除了清潔隊員主動表態希望爭取夜點費，自己也有接到來訊和來電反映，因此也進一步和地方上的清潔隊員了解需求，他認為其實清潔隊員爭取的無非是更好的待遇和福利，夜點費是其中一種可以提升福利的方式，認為環保局可以好好聽聽大家的建議，把夜點費的起算時間、方式，以及各項福利整體通盤來考量，能把辛苦的基層同仁照顧好，既是執政的責任也是光榮。

對此，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，他完全可以理解，因為財劃法在規劃待遇時，財源確實是不太一樣，清潔隊員的辛苦他完全可以理解、也可以接受，只要在財源允許下，盡量來讓第一線最辛苦的工作夥伴，給予更好的照顧，這也是市長該做的責任。

環保局指出，因財政收支劃分法以及中央統籌分配稅款的問題，新北市人口雖為全台第一，但分配到的經費卻不是最多的，希望中央能更為公平。

環保局也說，新北市對於隊員的福利照顧是採多元化的方式，不會偏重某一項目。尤其三節出勤的加發一日工資與補休一日的福利以及提供兩天一夜的觀摩活動，可以讓同仁身心放鬆。今年春節慰問金也將調高一倍至1200元，感謝隊員辛勞付出。至於夜點費的部份，新北和其他四都一樣都是80元。未來還是會通盤檢討，給隊員多元且實質的照顧，兼具衡平性的工作環境及福利。