　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

清潔隊看一張圖都怒了！新北春節夜點費差太多　要求比照北市福利

▲家戶大型廢棄物請利用清潔隊清運服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新北清潔隊不滿春節夜點費過低。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／新北報導

農曆春節將至，家戶近期開始大掃除，但有新北清潔隊員抱怨，北市夜點費高達200元、新北市卻只有80元，清潔員不滿指出，「新北清潔隊人員每天要服務400萬人排出的垃圾量、還要維持全市的清潔工作給市民一個優質的環境，才能連續11年的全國最乾淨城市」、「這不是乞討！只是要一個肯定！」。

新北市政府環境保護局工會在臉書上PO出一張六都清潔隊春節福利比照圖，圖中可以看到北市的夜點費高達200元，新北市、桃園市、台中市、台南市卻只有80元。工會指出，台北市環保局從民國78年就將夜點費50元調升至100元，反觀新北市衛生局已經維持33年沒變，「體卹不再是口號！」。

工會怒批，新北市清潔隊人員每天要服務400萬人排出的垃圾量、還要維持全市的清潔工作，才能讓新北連續11年成為全國最乾淨城市，兩年的疫情清潔隊人員永遠都站在第一線替社區消毒，但台北市夜點費200元、新北市夜點費80元，「我們新北市的清潔隊人員不比別人差！這不是乞討！只是要一個肯定！」。

▲▼六都春節清潔隊福路 。（圖／翻攝臉書）

▲六都春節清潔隊福利比較表。（圖／翻攝臉書，點圖放大）

新北市議員卓冠廷表示，近期除了清潔隊員主動表態希望爭取夜點費，自己也有接到來訊和來電反映，因此也進一步和地方上的清潔隊員了解需求，他認為其實清潔隊員爭取的無非是更好的待遇和福利，夜點費是其中一種可以提升福利的方式，認為環保局可以好好聽聽大家的建議，把夜點費的起算時間、方式，以及各項福利整體通盤來考量，能把辛苦的基層同仁照顧好，既是執政的責任也是光榮。

對此，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，他完全可以理解，因為財劃法在規劃待遇時，財源確實是不太一樣，清潔隊員的辛苦他完全可以理解、也可以接受，只要在財源允許下，盡量來讓第一線最辛苦的工作夥伴，給予更好的照顧，這也是市長該做的責任。

環保局指出，因財政收支劃分法以及中央統籌分配稅款的問題，新北市人口雖為全台第一，但分配到的經費卻不是最多的，希望中央能更為公平。

環保局也說，新北市對於隊員的福利照顧是採多元化的方式，不會偏重某一項目。尤其三節出勤的加發一日工資與補休一日的福利以及提供兩天一夜的觀摩活動，可以讓同仁身心放鬆。今年春節慰問金也將調高一倍至1200元，感謝隊員辛勞付出。至於夜點費的部份，新北和其他四都一樣都是80元。未來還是會通盤檢討，給隊員多元且實質的照顧，兼具衡平性的工作環境及福利。

ET快訊
小甜甜遭老公家暴　金剛怒開砲
小甜甜產後請尪倒水　他不爽：家要互相！小S臉僵掉
冷氣團抵台　最冷時間點出爐
再爆共諜案！　前立委、海軍少將艦長遭聲押
白家綺+陳維齡問「怎有人要告自己先生？」　律師怒反擊
快訊／27年「家樂福愛河店」爆年後熄燈！　業者回應了
快訊／「購物站天后」慘了！　遭12路搜索
小甜甜老公「IG自介」超諷刺！　貼文遭檢舉灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員反對還稅於民　嗆王鴻薇「標準一致」：對蔣萬安提超收發錢

選情不容樂觀！　王鴻薇自曝睡不好原因：10個支持我僅2個去投票

麻將最大黨「公益麻將總決賽」來了！　舉行時間、地點曝光

吳怡農酸連勝文　沒當兵卻批兵役延長

蔡政府急轉彎普發6千？　蔡易餘指「誤解」：可能有些人聽不懂

役期1年！各軍種延續106年梯次　國防部曝將調整「總員額數」

「國民黨路線正確」　朱立倫：歡迎民進黨跟隨！

國民黨除侯友宜有其他牌嗎？　他曝侯3大致命傷：恐重演2020劇情

交通地獄！每年402人因「大型車交通事故」死亡　他籲大型車加裝ADAS

嘆民進黨變一言堂　蔡易餘：點出問題就被黨內作記號

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

綠議員反對還稅於民　嗆王鴻薇「標準一致」：對蔣萬安提超收發錢

選情不容樂觀！　王鴻薇自曝睡不好原因：10個支持我僅2個去投票

麻將最大黨「公益麻將總決賽」來了！　舉行時間、地點曝光

吳怡農酸連勝文　沒當兵卻批兵役延長

蔡政府急轉彎普發6千？　蔡易餘指「誤解」：可能有些人聽不懂

役期1年！各軍種延續106年梯次　國防部曝將調整「總員額數」

「國民黨路線正確」　朱立倫：歡迎民進黨跟隨！

國民黨除侯友宜有其他牌嗎？　他曝侯3大致命傷：恐重演2020劇情

交通地獄！每年402人因「大型車交通事故」死亡　他籲大型車加裝ADAS

嘆民進黨變一言堂　蔡易餘：點出問題就被黨內作記號

索尼CES公開無障礙控制器Project Leonardo　打造無礙遊戲體驗

3天就能改變體質　「斷糖飲食法」助減肥還能改善90%疾病

吳宗憲意外爆雷《大嘻哈》！　鹿希派認爸不看好：父子永遠的難題

驚傳「萊島鴨」現身台灣！竟是烏龍一場　民宿老闆：我家綠頭鴨啦

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

郭雪芙大方認和王子關係「可以單獨吃飯」　談家暴：當然就是不行！

炸彈氣旋來襲！暴雨狂轟加州恐掀致命洪水　州長宣布進入緊急狀態

一輩子賺35K！「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

新竹棒球場太驚奇　草皮竟挖出磚頭、廢電纜

神預測小英連任！台中國師：2024「郭侯」坐大位

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

新竹球場挖出一堆廢棄物！王浩宇宣稱「很正常」

頭大！新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題

沒資格領6000元？　梁文傑因「這原因」喊：讓我把錢退回國庫

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

新竹棒球場「廢電纜」　是他拔走的

別上當！全民發6000詐騙集團蠢動　行政院：政府不會用簡訊通知

快訊／低收750、中低收500加發生活補助　每人每月給、為期1年

新竹球場真的出事了！　立委轟：林智堅出來打球

雲林民眾集資找律師　告2鄉鎮長當選無效

更多熱門

相關新聞

新北春聯玩諧音「兔吉利來」！免費春聯這裡拿

新北春聯玩諧音「兔吉利來」！免費春聯這裡拿

2023年兔年到來，新北市長侯友宜今(5)日親自發布新出爐的「兔吉利來」春聯，期許兔年疫情趨緩、城市恢復祥和的景象，同時期許百業興旺、財運亨通，也祝福大家兔年一整年順利豐收、安居樂業。自元月5日起，週一至週五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取。

黃明昭低調訪侯友宜！親遞警察局長名單　市府：尊重警政人事一條鞭

黃明昭低調訪侯友宜！親遞警察局長名單　市府：尊重警政人事一條鞭

侯友宜超萌比YA揭新北春聯！　「兔吉利來」大玩台語諧音梗

侯友宜超萌比YA揭新北春聯！　「兔吉利來」大玩台語諧音梗

新北議會藍綠為專案報告流會互轟！　侯友宜：尊重議員言論及規定

新北議會藍綠為專案報告流會互轟！　侯友宜：尊重議員言論及規定

關鍵字：

清潔隊新北春節夜點費

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面