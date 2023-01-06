疑有XBB.1.5！陸客1／5入境小港機場陽性率26.8%　每4人就1人陽　

▲農曆年節將至，親人返台或出遊都可能造成疫情傳播，1/2-1/8為疫苗黃金施打週。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心元旦起針對大陸直航航班實施為期1個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」。經疾管署監測，1月5日自大陸直航班機入境小港機場的旅客共計138人，有37人經唾液PCR檢驗出陽性，陽性率達26.8%；同時較令人擔心的是，其中疑有XBB.1.5案例，現正由中央檢驗定序中。

中央流行疫情指揮中心宣布，自2023年1月1日起，中國直航班機及小三通春節專案來台乘客，須於機場、港埠進行唾液PCR檢驗。經疾管署監測，1月5日搭乘中國大陸直航班機自小港機場入境旅客計138人，其中唾液PCR檢驗37人檢驗結果為陽性，陽性率達26.8%，顯示中國大陸疫情嚴峻。

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高雄市衛生局說明，疾管署在現場無發現發燒症狀者，因此初步研判應為感染後康復者可能性較高。依據官方資訊，中國大陸疫情嚴峻已發現BA.5.2、BF.7變異病毒株，並據傳疑有XBB.1.5流行。37名陽性個案均已依規定進行5+n居家照護、101名陰性個案，也依規定進行0+7自主防疫，為確實監控變異病毒株實際流行狀況，檢出PCR陽性檢體已由疾管署進行進一步定序分析。

衛生局表示，農曆春節連假將至，過年期間無論是親友返台團圓或出國旅遊，在台家人及密切接觸者務必提前部署，把握農曆年前1-2週（1/2至1/8為疫苗施打黃金週）完成COVID-19雙價次世代疫苗接種。欲接種者可透過高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所電洽預約，亦可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 進行預約接種。

衛生局提醒，國際間有各類新型變異株傳播，如歐洲流行BQ.1、東南亞流行XBB，美洲XBB.1.5、大洋洲BA.2.75，以及亞洲的XBB、BA.5等，市民朋友出國前疫苗務必打好打滿、出國期間作好個人防護，回國後落實自主防疫，如有相關症狀請自主快篩。