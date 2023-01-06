行車糾紛引不滿！他尾隨女車主到家　鐵鎚狂砸「滿目瘡痍」

▲高雄鳳山發生暴力砸車。（圖／翻攝自FB社團「鳳山人在地大小事」）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區4日晚間傳出砸車事件，一名女網友深夜發現自己的愛車被砸的滿目瘡痍。警方接獲報案後，鎖定一名鍾姓男子嫌疑重大，經通知他到案說明，他坦承不諱，表示過去曾和女車主發生行車糾紛，因此尾隨對方，趁深夜無人砸車。

這名受害女網友指出，4日深夜約1點多，聽到很大聲的敲擊聲，出來看才發現她停在鳳山區國泰社區停車位的車子，被砸成這樣。她隨後報警處理，更呼籲大家要小心國泰社區有暴力份子！

從她po出的照片可見，該輛自小客車的前後擋風玻璃、車窗以及後照鏡都被狠狠砸碎，連車子的輪胎也遭到破壞。不少網友看了直呼「這應該是針對性的」、「停到路霸的車位了？」、「恐怖啊！」。

▲女車主po出愛車慘況。（圖／翻攝自FB社團「鳳山人在地大小事」）

警方受理報案後，調閱現場監視器，發現一名黑衣男子騎乘未懸掛車牌的機車到場，趁深夜周遭無人，持鐵鎚、銼刀破壞一輛自小客車。專案小組擴大調閱周邊監視器，發現一名鍾姓車主涉案嫌疑重大，警方派員前往屏東，通知鍾嫌到案說明。

▲鍾嫌持鐵鎚、銼刀犯案 。（圖／記者許宥孺翻攝）

鍾嫌坦承不諱，並交出扣案證物，他表示，過去曾與對方發生行車糾紛，因心生不滿，才會尾隨被害人，因此知道對方停車的地方，並趁機作案。警方後續依毀損罪函送高雄地檢署偵辦，並持續擴大調查。