陸「春運強碰疫情」人次暴漲99%　官員認：困難挑戰最大一次

▲今年春運人次大幅增長。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「春運」即將展開，大陸交通運輸部副部長徐成光6日表示，初步分析，本次春運客流總量約20.95億人次，較去年同期增長99.5%，「與往年相比，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。」

徐成光在新聞發布會上提到，今年春運從1月7日開始，到2月15日結束，共40天，目前春運各項準備工作已基本就緒。

徐成光指出，今年客流大幅增長，隨著「乙類乙管」措施加快落地，跨區域人員流動加速釋放，加之疫情3年來人民群眾累積的回鄉過年、探親訪友、旅遊觀光等出行需求將集中釋放，春運客流將從長期低位運行到快速恢復攀升，交通運輸組織將從低負荷狀態到滿負荷運行狀態。

徐成光說，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期（29.8億人次）的70.3%。

徐成光解釋，從客流構成看，預計探親流約占春運客流的55%，務工流約佔24%，旅遊和商旅出行約佔10%，不少高校已在春運開始前放假，佔比相對較小；自駕車、城際拼車、定制客運等出行比例將進一步提高，高速公路小客車日均流量約為2620萬輛，較去年同期增長3.6%。

徐成光進一步說明，從時空分佈看，預計節前以大城市向周邊城市及主要勞務輸出省遷移為主，探親流、務工流疊加，客流強度有所提升；節後則以主要勞務輸出省及中小城市向中心城市聚集為主，返程客流相對錯開，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前後將出現兩個返程高峰。

徐成光還說，今年貨運需求也大幅增加，往年春運一般是「客增貨減」，今年春運疫情流行高峰未過，各類醫療防疫物資、節日生活物資和今冬明春的能源、糧食等重點物資運輸需求均會有較大增長，特別是中小城市、農村地區物流配送基礎相對薄弱，加上一線從業人員離崗回鄉及可能出現的大面積感染，上崗人員不足，局部地區可能出現末端配送不暢問題，統籌好春運客運服務和交通物流保通保暢面臨較大壓力。

徐成光指出，今年一線人員感染風險較大。春運期間人員流動密集，貨運物流活動頻繁，人流物流高效流動和各地陸續到來的疫情高峰交織疊加，交通運輸一線從業人員大面積感染風險激增，保證客運服務不中斷、貨運物流不斷鍊也面臨較大壓力。

最後，徐成光強調，今年安全生產風險隱患增多，從2020年以來，受疫情反覆衝擊，交通運輸面臨安全風險和疫情衍生風險疊加的複雜局面，特別是行業長時間處於低負荷運行狀態，載運工具長期停運或低位運行，從業人員技能出現生疏，加上歲末年初歷來是安全事故高發期，春運期間低溫、寒潮、雨雪、冰凍等惡劣天氣易發多發，給安全生產管理帶來較大挑戰。