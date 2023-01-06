陸「春運」強碰疫情　官方倡導「感染期間暫緩返鄉」

▲今年春運期間客流總量預估將達20.95億人次。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「春運」即將展開，疫情向農村擴散的風險大增，大陸國務院5日發表「致廣大農民朋友」倡議書，倡導感染期間暫緩返鄉、返鄉做好個人防護，以及看望老人時戴好口罩等。

「致廣大農民朋友」倡議書共有6大內容：

一、正確認識疫情。隨時關注自己健康狀況，出現感染症狀時及時向村衛生室、鄉鎮衛生院就醫諮詢。及時了解當地疫情防控相關規定，保持良好心態，不恐慌、不焦慮、不信謠、不傳謠、不盲目用藥。

二、注意返鄉防護。返鄉途中要做好個人防護，返鄉後要主動遵守當地疫情防控要求，盡量少聚集、少聚餐，看望老人時戴好口罩，保持適當距離。倡導感染期間暫緩返鄉。

三、保持衛生習慣。在走親訪友和外出參加活動時，戴好口罩。勤洗手、常消毒。規律生活、充足睡眠，多喝水、多吃蔬菜水果。家裡經常通風換氣，定期做好清潔衛生，及時清理生產生活垃圾。

四、減少聚集活動。紅白喜事盡量簡辦，避免大操大辦。倡導通過電話、微信問候等形式拜年。去廟會、燈會、集市、棋牌室等人群密集場所，要服從當地疫情防控安排，疫情嚴重時減少聚集性活動，避免疫情過快傳播。

五、主動接種疫苗。接種新冠病毒疫苗可以有效減少重症風險，請自覺服從所在鄉村安排，主動接種疫苗。

六、關心身邊鄰居。積極參與鄉村疫情防控，在做好個人防護的前提下主動關心關愛、探視探訪鄰里，為有需要的鄉親提供代買生活用品、緊急送醫等力所能及的幫助，將富餘的治療藥品、口罩、消毒用品等分享給急需的鄉親。

大陸今年「春運」從1月7日開始，到2月15日結束，共40天，根據大陸交通運輸部初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期（29.8億人次）的70.3%。