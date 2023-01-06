以為晚上拆鷹架…下秒驚見「高雄球棒隊動手」　砸店畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

有民眾於網路上Po出一段影片，「還以為是誰晚上在拆鷹架勒，一看窗外精彩了，高雄棒球隊開始修繕了」。畫面中錄下，至少10名男子分持球棒闖入一間鐵皮屋內，接著傳出響亮的敲擊聲，沒多久就一哄而散。警方表示，已鎖定數台可疑車輛，目前以車追人中。

▲高雄深夜球棒隊出沒，一群黑衣人持球棒衝進鐵皮屋內 。（圖／翻攝自爆料公社）

一名網友於《爆料公社》Po文表示，「還以為是誰晚上在拆鷹架勒，一看窗外精彩了，高雄棒球隊開始修繕了，以為打完了關錄影同時傳出一聲很大聲的爆竹聲，不確定是不是槍聲，嚇死人」，同時該名網友也提到：「關鍵字『茶行』」。

影片中拍下，一台白色轎車停在大馬路上，副駕駛座出車門還開著，接著就有一群黑衣人從另側衝進一間鐵皮屋內，拿著球棒就開始狂砸鐵捲門，清脆的敲擊聲，在深夜中特別響亮。

▲數名黑衣男子衝上出離去 。（圖／翻攝自爆料公社）

不過剛下車的黑衣男子，才跑進鐵皮屋不久，裡頭就有另一群黑衣人手持球棒衝出門口，並喊著「緊ㄟ！緊ㄟ！走了！」隨後就有至少10名男子衝出門外，並坐上車，駕車逃逸。

警方表示，經查為仁武區赤仁路一家服飾店，經警方調閱監視器後，已鎖定數台可疑車輛，目前以車追人中。至於犯嫌與服飾店是否因購物糾紛引起爭執尚待瞭解中。