小鎮恐怖凶殺案！警察進屋發現「8具槍傷屍體」　有5具是小孩

▲美國猶他州發生8死凶殺案。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

美國猶他州4日發生一起兇殺案,警方前往一戶人家進行社福訪查時,竟發現屋內有8具遺體,分別是3名成年人與5名孩童,且全部的遺體身上都有槍傷。

根據《紐約時報》報導,距離猶他州鹽湖城(Salt Lake City)400公里外的伊諾克市(Enoch City)4日發生一起兇殺案,警方在針對一戶人家進行社福訪查時,發現屋內有8具遺體,分別是3名成年人與5名孩童,且全部的遺體身上都有槍傷,但目前未公布死者姓名與身分。

UTAH: Police find five children and three adults dead with gunshot wounds at a home in Enoch, Utah, the suspect is among the dead.



Police summoned to the home for a welfare check found the bodies of three adults and five minors, the statement said.



