小鎮恐怖凶殺案！警察進屋發現「8具槍傷屍體」　有5具是小孩

▲美國猶他州發生8死凶殺案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國猶他州4日發生一起兇殺案，警方前往一戶人家進行社福訪查時，竟發現屋內有8具遺體，分別是3名成年人與5名孩童，且全部的遺體身上都有槍傷。

根據《紐約時報》報導，距離猶他州鹽湖城（Salt Lake City）400公里外的伊諾克市（Enoch City）4日發生一起兇殺案，警方在針對一戶人家進行社福訪查時，發現屋內有8具遺體，分別是3名成年人與5名孩童，且全部的遺體身上都有槍傷，但目前未公布死者姓名與身分。

UTAH: Police find five children and three adults dead with gunshot wounds at a home in Enoch, Utah, the suspect is among the dead.



Police summoned to the home for a welfare check found the bodies of three adults and five minors, the statement said.



(1/2) pic.twitter.com/7lWRv9DVm9 — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) January 5, 2023

市政官員多森（Rob Dotson）表示，依照調查判斷，目前沒有任何嫌犯在逃，也不會對公眾造成危害，但關於作案動機仍需花費數天進行調查，「我們不知道為何會發生這種事，但我們也不會多做臆測。」

多森指出，當鄰居提出擔憂或是在很長一段時間未見到其他居民時，警方就會進行社福訪查，但他未多提為何警方會到這戶人家進行訪查。附近鄰居提到，伊諾克市是座8000人的小城鎮，鄰居間的關係都非常緊密，因此出現這樣的殺戮事件更讓人難以接受。

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