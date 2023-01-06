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「購物站天后」張雅琍涉炒股獲利3000萬　今晨80萬元交保

記者黃翊婷／綜合報導

有「購物站天后」之稱的上櫃公司寶得利（5301）集團總裁張雅琍，涉嫌炒作自家公司股票，獲利將近3000萬元，昨日（5日）遭檢調搜索約談。台北地檢署檢察官經過漏夜偵訊，今日（6日）凌晨認定張雅琍涉嫌違反《證券交易法》，諭令以80萬元交保，另外4人則分別以10萬至50萬元交保，其餘7人均被請回。

▲▼ 寶得利炒股案，總裁張雅琍。（圖／記者劉昌松攝）

▲張雅琍面對媒體詢問，全程皆不發一語。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

檢調獲報，張雅琍涉嫌在2017年到2019年間，與外部金主合作，找股市作手分2波段炒作自家公司股票，總計獲利將近3000萬元，涉嫌《證券交易法》的操縱股價罪，台北地檢署檢察官5日指揮調查局台北市調處，兵分12路展開搜索，並約談張雅琍及公司主管員工、金主、炒手等12人到案說明。

▲▼寶得利炒股案，財務主管兼發言人寧國輝。（圖／記者劉昌松攝）

▲財務主管兼發言人寧國輝。

張雅琍被移送至北檢時，面對媒體詢問是否涉及炒股，只是稍微搖頭，全程沉默不語，財務主管兼發言人寧國輝也一併被移送。檢方經過漏夜偵訊，6日凌晨認定張雅琍涉犯《證券交易法》，諭令以80萬元交保，寧國輝則以50萬元交保，另外還有廖姓員工、涉嫌炒股的王士銘和邱曉慧，分別以10萬至25萬元交保，其餘7人均被請回。

▲▼寶得利炒股案，被告邱曉慧。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲被控涉嫌配合炒股的邱曉慧（上圖）、王士銘（下圖）。

▲▼寶得利炒股案，被告王士銘。（圖／記者劉昌松攝）

依據寶得利官網介紹，張雅琍自學校畢業後立即創立自己的旅行社，融合上、中、下游產業創造產業奇蹟，被譽為「購物站天后」，她在2004年創立台北第1家專門為陸客服務的購物商城，創下1天內上百團遊客到店消費的紀錄；2012年入主上櫃公司寶得利，轉型為珠寶、精品與禮品設計、批發零售，創下單店單月業績逾3億元的紀錄；2013成立「中華觀光精品產業協會」並擔任理事長。

由於近年受到新冠肺炎疫情衝擊觀光產業影響，寶得利在2020年間規劃朝向餐飲、生技及遊戲三階段轉型，餐飲方面積極展店，以期儘速讓公司營運重回獲利軌道。但在2022年間，以烤鴨三吃、北京菜聞名，開業超過30年的台北老字號餐廳「北平逸仙樓」暫時歇業，當時總公司寶得利表示，品牌仍會保留，待疫情結束後或許另尋地點重新開幕。

如今張雅琍被控涉嫌炒股，後續將如何發展，案情真相又是什麼，仍有待檢方進一步調查釐清。

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