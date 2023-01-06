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快訊／「購物站天后」深夜移送北檢　涉炒作自家股票獲利2000萬

記者劉昌松／台北報導

「購物站天后」張雅琍因為涉嫌炒作自家公司寶得利(5301)股票，獲利約2千多萬元，檢調5日遭兵分12路搜索約談，稍早她已被調查局台北市調處幹員移送進北檢，媒體詢問是否涉及炒股等問題，張雅琍看似微微搖頭，但未發一語，財務主管兼發言人寧國輝也一併移送，現正等候檢察官複訊，全案朝違反《證交法》操縱股價等罪嫌方向偵辦中。

▲▼ 寶得利炒股案，總裁張雅琍。（圖／記者劉昌松攝）

▲有「購物站天后」之稱的寶得利集團總裁張雅琍，涉嫌炒股遭檢調搜索約談。（圖／記者劉昌松攝）

寶得利官網介紹，集團總裁張雅琍學校畢業即創立自己的旅行社，融合上、中、下游產業創造產業奇蹟，被譽為「購物站天后」。2004年創立台北第1家專門為陸客服務的購物商城，創下1天內上百團遊客到店消費。2012年入主上櫃公司寶得利，轉型為珠寶、精品與禮品設計、批發零售，創下單店單月業績逾3億元。2013成立「中華觀光精品產業協會」並擔任理事長。

▲▼寶得利炒股案，財務主管兼發言人寧國輝。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶得利財務主管兼發言人寧國輝。（圖／記者劉昌松攝）

近年受到新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，寶得利在2020年間規劃朝向餐飲、生技及遊戲三階段轉型，餐飲方面積極展店，以期儘速將公司營運重回獲利軌道，不過在2022年間，以烤鴨三吃、北京菜聞名，開業超過30年的台北老字號餐廳「北平逸仙樓」暫時歇業，當時總公司寶得利表示，品牌仍會保留，待疫情結束後或許另尋地點重新開幕。

檢調獲報，張雅琍涉嫌在2017年到2019年間，與外部金主合作，找股市作手分2波段炒作自家公司股票，各獲利上千萬元，涉嫌《證券交易法》的操縱股價罪，檢察官指揮調查局調查局台北市調處展開搜索，並約談張女及公司主管員工、金主、炒手等12人到案。

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