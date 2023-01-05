上櫃和進電子遭掏空8000萬　前董事長起訴…副董逃亡被通緝

▲北檢調查和進電子掏空案，起訴前董事長龔俊仁，另案通緝副董事長陳盈全。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司和進電子(3191)總經理龔俊仁，涉在任職董事長期間，多次與副董事長陳盈全等人，以虛偽交易等方式，把公司資產搬到私人帳戶，總計造成和進損失8000多萬元；另和進前總經理曾明輝則為了抵償私人債務，擅自處分名下公司貨物，並侵占貨款249萬元，台北地檢署5日依違反《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌起訴龔等8人，陳盈全則另案發布通緝。

和進電子創立於1991年，主要營業項目為電子零件及電子材料之製造等產品之產銷，不但赴陸設廠，集團旗下還有「觀光飯店開發事業處」。

檢調獲報，龔俊仁涉嫌在2013至2015年間，明知只要每月支付15萬元，就可承租到經歷測試系統GA520，不用再另外花錢購買，卻假借採購20台測試機的名義，虛增採購金額，掏空和進2299萬5000元，另外又製造假交易，馬晶圓晶片賣給從事飲水機設備的供應商，再從中套取3126萬元。

此外，龔俊仁和陳盈全還涉嫌以私人公司名義，買下花蓮市金三角商圈投資的盲館旅店後，再以委託裝修旅店、購買旅店租賃權等名義，簽訂不和理的高價出約，掏空和進2600萬元。

檢察官林達調查發現，除了董座與副董座及相關承辦人員涉嫌非常規交易、虛偽財報等罪外，和進的前總經理另外為了抵償私人債務，把自己擔任負責人的遠電公司讓渡給堂兄嫂，並主導遠電向和進採購晶片、記憶體，再偷偷把部分晶片轉賣給鴻海科技，則涉嫌業務侵占等罪。