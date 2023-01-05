「購物站天后」遭12路搜索　結合炒手拉抬自家股價獲利2千萬

▲有「購物站天后」之稱的 寶得利集團總裁張雅琍涉嫌炒股遭檢調搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

跨足珠寶、餐飲業的上櫃公司寶得利股份有限公司(5301)，傳出集團總裁張雅琍涉嫌結合外部炒手，在2017年到2019年間，分2波炒作自家股票，分別獲利上千萬元，涉嫌違反《證交法》操縱股價等罪嫌，台北地檢署5日指揮調查局兵分12路搜索，並約談張女等12人到案。

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2012年10月經營權移轉，2013年掛牌變更為「貿易百貨」類，並更名為「寶得利國際股份有限公司」主要產品為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要客戶為旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，寶得利登記董事長為張竹煌，官網介紹集團總裁張雅琍為「購物站天后」。

近年受到新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，寶得利在2020年間規劃朝向餐飲、生技及遊戲三階段轉型，餐飲方面積極展店，斥資1億投資佈局海外，並將於大陸深圳、馬來西亞展店上看十家，以期儘速將公司營運重回獲利軌道，不過在2022年間，以烤鴨三吃、北京菜聞名，開業超過30年的台北老字號餐廳「北平逸仙樓」暫時歇業，當時總公司寶得利表示，品牌仍會保留，待疫情結束後或許另尋地點重新開幕。

檢調獲報，早在疫情之前的2017年到2019年間，張雅琍疑似與外部金主合作，找股市作手分2波段炒作自家公司股票，涉嫌《證券交易法》的操縱股價罪，檢察官指揮調查局調查局台北市調處展開搜索，並約談張女及公司主管員工、金主、炒手等12人到案。