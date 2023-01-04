炒作國巨子公司獲利135萬　創投聞人邱羅火1家3口起訴

▲邱羅火因涉嫌內線交易案2度遭搜索約談後起訴。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

富鑫創投董事長邱羅火與妻子范兆英、兒子邱福倉3人，涉嫌在2019年間，因居間介紹國巨集團旗下同欣電與勝麗國際公司合併，提前透過買進勝麗股票套利共135萬餘元，台北地檢署4日依違反《證交法》內線交易等罪嫌起訴，並考量邱家3人都繳回犯罪所得，請求法院給予緩刑宣告。

檢調獲報，邱羅火因為身兼勝麗國際公司的薪資報酬委員，因此有機會居間介紹同欣電進行合併，甚至參與勝麗國際與同欣電的談判，因此掌握雙方合併時程與換股價格等重大訊息，在2019年12月27日，勝麗公司公告合併案前，邱羅火就疑似透過人頭買進勝麗國際股票，等股價攀升後賣出。

▲邱羅火的妻子范兆英(右起)與兒子邱福倉都已繳回犯罪所得。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官2022年4月間首度指揮調查局台北市調處，兵分5路搜索並約談邱羅火等人，邱羅火因涉嫌靠著內線交易，獲利近百萬元，被檢察官諭令300萬元交保，邱羅火的妻子范兆英則交保20萬元，當時國巨兼同欣電董事長陳泰銘業被以證人身分約談後請回。

專案小組持續分析卷證資料，發現邱羅火疑似利用其他人頭帳戶買股，另外獲利數十萬元，2022年10月再度搜索5個地點，這次除約談邱羅火和妻子范兆英外，也約談邱羅火的兒子邱福倉，邱家3口則被移送台北地檢署後，都自白犯罪，各自繳納犯罪所得60萬3000元、34萬3500元、40萬3856元，檢察官盧慧珊因此以3人犯後態度良好等理由，請求法院減輕其刑並給予緩刑機會。