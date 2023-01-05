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快訊／台中大風吹倒施工圍籬　男騎士撞上送醫

▲▼快訊／台中大風吹倒施工圍籬　男騎士被撞送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲施工區域的圍籬被風吹倒，男騎士撞上後送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中西屯區漢翔路5日晚間6時40分發生一起交通事故，一名53年次的許姓男騎士經過漢翔路時，被突然吹倒的施工區圍籬撞上而摔車。許男輕微受傷、意識清楚，立刻送往澄清醫院就醫。

警方表示，許姓男子沿漢翔路外側車道往黎明路方向行駛，沒想到突然一陣風將施工區的圍籬吹倒，導致許男被撞後摔車。初步認定工人施工不慎導致圍籬向道路倒塌，才導致許男受輕傷送醫。此外，許男酒測值為0，詳細事故原因仍待釐清。

▲▼快訊／台中大風吹倒施工圍籬　男騎士被撞送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼快訊／台中大風吹倒施工圍籬　男騎士被撞送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼快訊／台中大風吹倒施工圍籬　男騎士被撞送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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