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社會 社會焦點 保障人權

違規撞死騎士...2千人群組抱怨「遇倒霉事」　Uber駕駛二審判更重

記者劉人豪／台北報導

陳姓男子駕駛Uber轎車準備從台北市南京東路左轉林森北路時，與劉姓機車騎士發生碰撞，騎士送醫搶救後仍宣告不治。一審時台北法院依過失致死判陳男有期徒刑8月，檢方不滿判太輕上訴，二審時法官認為，陳男沒反省因未依號誌指示行駛違規行為，造成劉男死亡，反而在成員2千多人的對話群組，以「運氣不佳受害人」自居，難認其犯後已知悔悟，判陳男有期徒刑1年2個月。

回顧案情，2021年8月26日晚上11時許，1名50歲的陳姓Uber駕駛，從南京東路準備左轉林森北路時，與煞車不及的26歲劉姓騎士發生碰撞，騎士直接撞上轎車的右側車門，當場倒地頭部出血。

▲▼台北市深夜車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲Uber從南京東路左轉林森北路，騎士煞車不及撞上當場頭破血流送醫不治。（資料照／記者黃彥傑攝）

警消到場後，發現劉姓騎士已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，但經過1個半小時仍宣告不治，警方對2人進行酒測，陳姓Uber駕駛酒測值為0。

判決書指出，陳男辦稱自己行向車道所設交通號誌燈號顯示左轉綠燈時左轉，並無違規情事，但經調查，陳男左轉時，該路口交通號誌尚未顯示左轉綠燈。另辯護人提出案發當時陳男車內錄影，欲證明當時劉男有闖紅燈，經勘驗影片後發現，陳男左轉期間，其對向車道（即劉男行向車道）號誌顯示為黃燈，數秒後，陳男車輛有明顯搖晃，此時陳男對向車道（即劉男行向車道）燈號始轉換為紅燈，因此陳男辯稱有依號誌指示左轉，及劉男闖紅燈等詞，均無可信。

▲▼Uber駕駛南京東路左轉林森北路，與騎士發生碰撞，騎士送醫搶救後身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Uber從南京東路左轉林森北路，騎士煞車不及撞上右側車門，當場頭破血流送醫不治。（資料照／記者邱中岳翻攝）

另外審理期間，陳男在2000多人的多元計程車司機群組，多次發言表示「我就是Uber的受害者」、「我是被撞，有未依號誌指示左轉，但是對方闖黃紅燈，時速破百」、「那些挺Uber的人，如果倒霉事發生在你們這些人身上，你們還挺嗎？」，可見陳男稱發生本案「倒霉事」，未反省自己未依號誌指示行駛的違規行為，造成劉男死亡。

法院審酌，檢察官上訴指摘原審量刑過輕，為有理由，高等法院撤銷原判決，改判陳男有期徒刑1年2月。可上訴。

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