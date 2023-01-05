台中公車又撞斑馬線路人！關鍵影片曝　目擊者怒「真的該整頓了」

記者鄧木卿、柯沛辰／台中報導

台中市北區上月27日才發生公車輾斃母子的憾事，不料至今才過不到10天，南屯區本月5日又發生公車撞擊斑馬線上的行人，造成一名陳姓男子受傷送醫。有目擊者行經此處，意外錄下全程，不禁氣憤表示「台中市的公車真該好好整頓了！」

台中警方5日下午3點多接獲民眾報案，稱南屯區五權西路與忠勇路口發生一起車禍，有路人在斑馬線遭撞，因此立即派員趕赴現場了解。經調閱監視器，確認是46歲蕭姓司機不慎撞上陳姓男子。

▲據悉，台中客運車輛不足，向台北客運承租車輛來營運，因此車身才印有「台北客運」。（圖／記者鄧木卿翻攝）

蕭姓司機供稱，當時他沿忠勇路行駛，準備左轉五權西路，不料遭A柱擋住視線，才不慎撞上行走在斑馬線上的陳男。監視器畫面中可見，公車第一時間急煞，所以陳男被碰撞後僅多處擦傷，送醫後並無大礙。

不過，公車急煞後，後方一輛由34歲王姓女子駕駛的黑色轎車也不慎追撞，所幸僅輕微擦撞，雙方都未受傷，酒測值也都為零。警方初判，公車搶越行人穿越道是肇因，追撞部分則是王女未注意車前狀況。

▲後方小客車煞車不及，不慎追撞公車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

針對公車違規部分，警方將送交通大隊分析研判，如認定違規屬實，將以「汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行者」告發，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

目擊者楊欽盛在臉書貼出當時的行車紀錄器，氣憤批評「台中市的公車真該好好整頓了，今天又發生行人走在斑馬線上被撞」。影片中可見，公車車速不慢，陳男遭撞後應聲倒地，但好在司機第一時間急煞，並未輾過陳男。

▲陳姓男子走在斑馬線遭撞上，當場倒地。（圖／楊欽盛授權提供）

許多網友看完也紛紛留言，「這麼大一台車轉彎到底在衝什麼」、「台中公車還沒學到教訓」、「車子的紅綠燈應該和行人分開，真的太扯了」、「台中市公車當了幾十年霸王，怎麼可能上個課就能改變習性？」

對此，台中客運稽查課長何璋慰也回應，本公司深感抱歉，查該駕駛未依駕車轉彎SOP行駛而導致憾事發生，「我們已立即停派該員，並於明天即召回公司，再安全教育訓練。即日起我們將每日派出數名人員，隨機於各大路口舉牌及稽查，以維護行人安全。」

不過，台中公車近期負面消息不斷。上個月22日，一名年70多歲長者因為行動不便，上車時耽誤了1分鐘，竟遭台中客運290路公車司機痛罵「像你這種老人真不該搭公車」，當時車上一名香港籍女乘客仗義執言，慘遭司機開車推撞、毆打。

另外，上月27日，伊拉克籍季姓男子帶著老婆與1歲多兒子外出吃宵夜，不料返家途中在學士路、英才路過馬路時，遭一輛豐原客運280路公車「無減速轉彎」撞上，導致妻小雙雙遭輾斃。如今相隔不到10天，又發生台中公車撞上斑馬線路人，再掀輿論關注。