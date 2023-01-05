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妹子爆乳欲聚人心　結果媽媽亂入讓人高潮！超狂丁字褲無碼全露

妹子爆乳欲聚人心，結果媽媽亂入讓人高潮！超狂丁字褲無碼全露。（翻自TikTok）

▲ 艾莉絲最近一支影片中，媽媽意外成為亮點。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／鏡週刊

英國女模艾莉絲（Gabriella Ellis）平時都會在社交平台分享她的穿搭影像，不過最近一支影像卻引起網友討論，因為比起艾莉絲，「艾莉絲的媽」意外讓網友驚呆高潮。

艾莉絲上傳至TikTok的一段影片可見，艾莉絲在進行穿搭拍攝之前，開始喬鏡頭、調整姿勢，艾莉絲更試圖喬好爆乳畫面的最佳位置，來吸引觀眾眼球。不過鏡頭也可見，艾莉絲身後出現她的媽，媽媽不斷亂入，一度讓艾莉絲不耐煩地喊：「媽，你給我出去啦！」

艾莉絲媽媽的下半身，勝過艾莉絲的爆乳。（翻自TikTok）
網友對艾莉絲媽媽的身材感到太驚奇。（翻自TikTok）

但畫面也可見，艾莉絲媽媽上半身穿著黑色毛衣，但下半身卻只有一件黑色丁字褲，而且媽媽的身材看起來，竟然比女兒還正！艾莉絲將影片剪輯後上傳，果然引發眾多網友對媽媽的關注，紛紛直呼：「天啊！我戀愛了。」、「你媽太讚！」、「媽媽身材太棒了。」、「媽媽很懂得生活。」

見到網友熱烈回響，艾莉絲隨後也拍攝其他影片，直接讓媽媽當影片主角，其身材與台風，完全不輸給女兒。

@thegabriellaellis Someone get this women her own show #mums #funnymums #grwm #tryonhaulfail ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
@thegabriellaellis From Dusk till Dawn Happy NYE round of applause for Mummy please! #mumsoftiktok #nye #transition #nyeoutfit #2023ready #mummy ♬ original sound - hard ahh audios fr

【點擊看完整全文】

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