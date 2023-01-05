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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全民發6000　行政院：不排富、是否擴及外籍人士討論中

▲▼0105行政院會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成主持行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000元現金，待相關部會研擬法源、建置系統後，預計最快過年後、2月底左右發放。政院發言人羅秉成5日強調，初期規劃沒有排富、是普發；至於外籍人士部分，羅說，會納入討論，還沒有做最後決定。

羅秉成表示，初期規劃沒有排富，是普發現金，「院長也說不分老小，沒有排富，只要是國民都可以發放」；至於外籍人士部分，也會納入討論，還沒有做最後決定。

羅秉成說明，振興5倍券確實有部分外籍人士在當時是在受領範圍，比如持有效居留證的外籍配偶、持永久居留證、持外交官員證。但要強調的是，這次經濟成果與全民共享，用發現金是越快越好，目的、目標跟發5倍券、3倍券不同，是在防疫紓困振興底下的作為。

羅秉成強調，這次是不是要擴及到外籍人士部分，要再做政策評估，有聽到外界的意見跟聲音，若有所決定的話會再說明。

另外，羅秉成也補充，政府過去並不是沒有發現金的經驗，在去年、前年的紓困期間，有些特定對象所發的錢，除了3倍券、5倍券外，比如中低收入戶等都有特定帳戶發放，還有兒童的防疫津貼、勞工紓困補助也是，都是有帳號可以直接匯入。

所以羅秉成強調，政府在處理過程中，會參考過去發放現金的經驗，能夠直接匯入帳戶是一個比較簡便的方法。目前正在規劃從過去發放現金的經驗，怎麼樣擴及到全民，程式設計等，都要透過跨部會合作，這部分也同步在規劃中。

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