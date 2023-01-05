遭疑賦稅制度不當　綠議員駁：超徵是企業發大財、全民分大紅包

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國庫去年超徵稅收4500億，行政院長蘇貞昌4日針對其中1400億，定調不排富全民普發6000元現金「還稅於民」，引發部分人士質疑政府行政失靈，透過不當的賦稅制度超收人民的錢。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，超徵不是超收，超徵是企業發大財，全民分享大紅包，更直言「厭倦那些為反對而反對，吵吵鬧鬧的政治口水。」

許淑華5日透過臉書發文說明，國庫超徵稅金主要來自台積電、長榮等大企業賺錢超乎預期，光是台積電繳納的營業稅就成長了10%，企業外銷獲利高，政府稅收也水漲船高。反觀，一般民眾還減收稅，去年提高個人所得稅的扣除額，從8.5萬提高9.2萬，甚至有人還因此退稅。

針對部分人士質疑政府行政失靈，透過不當的賦稅制度超收人民的錢，許淑華反嗆，超徵不是超收，超徵是企業發大財，全民分享大紅包，更直言「厭倦那些為反對而反對，吵吵鬧鬧的政治口水。」

許淑華強調，「超徵」代表台灣經濟成長強勁，也代表台灣前兩年疫情控制得宜，企業逆勢成長，正是民進黨會拚經濟的最好證明，很高興中央願意與全民分享，但也要注意全球經濟情勢不穩，要謹慎儲糧過冬。企業賺錢對台灣民眾是喜事，也是好事一樁，既然從總統到行政院長都決定要發錢送紅包，就應該要速戰速決，讓民眾安心過好年。