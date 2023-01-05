自願出國賣器官　他遭軟禁台中旅館手機被扣！1顆腎價格曝

▲王姓男子向陳姓男子表示出國賣腎可以賺取200至300萬不等報酬，陳答應後遭軟禁；不僅如此王還聯手其他共犯收購人頭帳戶。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

王姓男子聯手綽號「元」等人，基於買賣人口犯意聯絡，由王招募豬仔、處理體檢。王聯繫上缺錢的陳姓男子稱「出國賣腎可賺200至300萬」，陳男答應後被帶到銀行開戶，並將帳戶交給「元」保管，隨後被軟禁在台中旅館內，所幸被友人救出；王嫌等人甚至以3到5萬收購帳戶洗錢，導致10餘人受騙報警。士林地檢署偵結，依買賣人口未遂等罪將王男提起公訴。

起訴指出，王嫌於2021年9月間向陳表示，出國賣腎可以賺錢，陳答應後，王則密切與綽號「西南將」、「元」等人聯繫確認出國時間，並請陳男提供健保卡、體檢資料等，並在同年11、12月間某日在新北市中和區住處，以手機修圖軟體偽造陳男到杏豐醫院體檢報告，同時又稱「要收賣腎臟的錢，要先去銀行開戶，順便一起保管帳戶」，陳辦理後將提款卡、密碼等交給王，12月2日連人及健保卡等被帶到逢甲夜市麥當勞與「元」碰面。

陳男隨後被「元」等人軟禁在旅館內，直到12月12日其友人發現他正被帶離以轉換藏匿旅館，立刻前往援救，陳男順利逃出，也決定報警處理。

作惡多端的王男，將帳戶交給「元」後立刻被拿來詐欺用，導致黃姓女子等人受騙因此匯款，王又接續與暱稱「LOVE」、「LV」以3萬至5萬不等開始收購人頭帳戶並交給詐團使用洗錢，導致住苗栗、內湖、士林等10餘人遭騙，並紛紛報警。

王男落網後表示，有向陳男說賣腎一顆100萬、300萬或60萬不等，且要陳準備體檢資料、台胞證等，陳被軟禁在台中期間也有去探望。

陳男餘悸猶存指出，想賣器官籌錢，王說賣4分之1可取得100萬，因此聽信王，開始辦理台胞證、護照等，後來王也告訴他要被帶到台中集中管理，到了台中後就將手機等交給「元哥」，只有無訊號平板可以使用，不能出門。

陳男友人證述說，到台中旅館尋獲陳男時，一開始想帶走人，還被阻止，看到陳男身上無傷，陳男也僅說在旅館生活起居都在房間內，電子產品都被收走。

檢方根據被害人證述、對話紀錄等，認王將人物化，與人做買賣行為，依買賣人口未遂罪、偽造文書、詐欺取財等罪起訴，建請法院以買賣人口未遂及一般洗錢罪從重論處。

至於，報告意旨指出王涉犯人意圖營利之摘除器官人口販運罪，但陳男自稱，是受慫恿賣器官，想把賣得錢拿來償債及開公司，因此答應，因此與構成要件不符，不另為不起訴處分。