潤隆董座「旅館當豪宅賣」詐6.2億　前新北官員圖利建商40.5億

▲潤隆建設董事長蔡聰賓涉詐騙消費者遭起訴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

興富發建設旗下上市公司潤隆建設，在2011年間以預售屋形式，推出水岸豪宅「國賓大苑」對外銷售，卻爆發旅館用地違法作為住宅使用弊案，經專案小組追查後認定，前新北市工務局技士潘仕傑、股長邱柏霖、科長曾維良涉嫌在核照過程圖利建商40.5億元，潤隆董事長蔡聰賓、明緯建設負責人則隱瞞真相向消費者詐得6.2億元，台北地檢署5日依法將5人提起公訴。

起訴指出，國賓大苑所在的新北市新店區太平段197地等12筆土地，使用區分為旅館區用地，潤隆公司與明緯公司為賺取暴利，從一開始就計畫在不申請變更都市計畫前提下，以旅館名義興建住宅銷售。

2013年興建完成後，建商向申請使用執照，當時工務局曾在函文中加註觀光旅遊局已經限制建案「88戶同時申請為一家旅館辦理」、「不得分戶出售」，導致一開始預售的房子無法分拆過戶，地政士連滋培找姑姑、新北市議員連斐潘與建築師梁正芳等人商議後，認為需要完成更正使用執照加註事項。

沒想到承辦工務局相關承辦人員就以「筆誤」為由，把「出售」2字刪除，把原韓文的加註改成「除原核准88戶外，不得再行辦理分戶」，使建商賣出的40戶獲利20億元，檢察官林逸群依據時價登錄買賣價金計算，總計88戶圖利金額高達40億5262萬元。

而蔡聰賓和王文宏則是明知房子只能作為一般旅館及觀光旅館使用，卻對外廣告「住宅新機能主義」、「住戶在家能享受五星級旅館貼心服務」、「豪宅」等字眼，並由銷售人員透露「有門牌都是合法的」、「可自住」等錯誤資訊，直到2015年，新北市城鄉局發函國賓大苑管委會，因違反土地分區使用要開罰，住戶才發現受騙提告，蔡聰賓和王文宏詐賣不法獲利6億2058萬元。