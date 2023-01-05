心痛片！汽車運輸車紅燈急煞　「小G-car」滑落前滾翻瞬間曝

記者黃宥寧／台北報導

心痛啊！北市士林區4日晚間，34歲葉姓男子駕駛汽車運輸車沿百齡橋行駛，遇紅燈煞車時，因未將車輛固定，導致1輛米黑色Suzuki Jimny從車頂衝出「前滾翻」、四輪朝天躺在路面上，警方接獲報案也立即派員前往，於5日0時許排除現場狀況。

▲北市士林區百齡橋4日晚間，載運Suzuki Jimny新車的運輸車，疑因載運不慎1輛新車直接掉下四輪朝天。（圖／民眾提供）

據了解，該輛汽車運輸車，車上載了3輛全新Suzuki Jimny，葉男沿百齡橋行駛欲往北投展示中心，見號誌轉紅燈要煞車時，車上載運的Suzuki Jimny未固定穩妥，導致車輛掉落，警方接獲報案立即派員前往，因深夜天色昏暗，只好先在事故車輛後方開啟警示燈警戒及提醒後方來車，在5日0時許排除到安全處所。

▲Suzuki Jimny四輪朝天在地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

釀禍的葉男，慌張向警稱「真的有固定好車輛」，後續恐得賠償車輛毀損費用，但好險他未受傷，沒飲酒情形，也未造成其他人車事故。

▲第4代Suzuki Jimny直接翻落在地面。（圖／民眾提供）

要價84.9萬起的第4代Suzuki Jimny因外型復古方正，再加上越野性能，因此有了「小Gcar」之稱，一上市席捲全球市場，一度缺車，候車期二手價甚至喊到100多萬。