這張千元鈔不要收！假鈔集團流竄全台　序號暗藏「嘲諷密碼」　

▲假鈔流竄夜市。（圖／業者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

又是這組流量密碼「HR484268XD」！假千元鈔流竄全台，出現在菜市場攤商、店家、加油站、外送員全都收到，近日彰化縣各大夜市又傳出有不少年輕人假借玩遊戲，拿著假千元鈔向業者找零，業者傻傻的受騙上當，損失慘重，警方已經掌握到5名犯嫌，將依刑法詐欺罪嫌移送法辦。

業者指出，這群假鈔集團有好多人，當時由一名年約40歲男子，一次出來就是一群人，都還特別挑攤商忙碌時，沒有時間檢查鈔票真偽，把真的百元鈔或零錢找出去，已知有業者損失7千元。

這千元假鈔序號「HR484268XD」，與前幾日在雲林的假鈔相同，可見已經流竄到各縣市，有民眾發現，這假鈔序號，嘲諷意味濃厚，台州方言268含意又是「傻子」，最後2英文字又來個XD，等於「是不是，傻子，哈哈」，也表明是要用來騙人，只有一組號碼，已經有不少人受騙上當。

▲假鈔流竄夜市。（圖／警方提供）

員林警分局永靖派出所所長劉晏誠表示，除了假鈔序號相同外，摸起來的手感也較為粗糙，已經掌握到5名犯嫌，將依刑法詐欺罪嫌通知到案說明，並移送彰化地檢偵辦，同時提醒民眾，年關將近宵小蠢蠢欲動，務必留意身邊的財物，若有發現不法，請務必立即報警。