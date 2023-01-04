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黑馬XBB.1.5更黏！　醫籲全家做這事好過年

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲姜冠宇呼籲民眾接種次世代雙價疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

號稱是目前「免疫脫逃能力最強」的Omicron亞型變異株XBB.1.5，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇表示，「黑馬」XBB.1.5更黏、可以更好地鎖定細胞；過年幸福團聚如何做到？親友返鄉日兩周前，請全家接種次世代二價疫苗。

姜冠宇在臉書說，現在大概知道狀況，從西邊（中國）來的陽性比例太高，從東邊來的有XBB.1.5黑馬，台灣有東方社會返鄉傳統，此時和耶誕跨年假期公共場合交流不一樣，是「家庭傳染」機會增加，家庭傳染比公共場合更難防。

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姜冠宇指出，所以「二價彈藥」即時打是唯一解方，打二價疫苗不能完全防止傳染，但能有效大幅降低潛在長者死亡的3分之2，並降低社區傳染幅度，這就是「彈幕」的概念，大家有一定的buffer，雖然不能保證不會被感染，但對於壓制最高峰時不會高於3萬的目標，是有確實幫助的。

▼台灣本土疫情近期升溫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

姜冠宇表示，台灣已經開放，感染潮是無法避免，但是只要母數夠少，相對一些奇怪或措手不及的案例就不容易出來，也不太會影響生活，更不會排擠他人的醫療，就相對幸福。

「我知道講這個很烏鴉嘴」，姜冠宇提到，不過這值得注意，XBB進化種XBB.1.5在美國東北盛行中，在紐約該毒株呈指數增長，目前 XBB.1.5每周有120%的增長優勢，這相當於平均一個感染者立刻感染另外兩個，相較於BQ.1每周有60%，所以是雙倍擴散能力。

姜冠宇說，在實驗室的發現也是很驚人，XBB系列現在有XBB原株、XBB.1、XBB.1.5，依序免疫逃避力都在增強中，抗體的效價依序漸低，XBB.1.5確實具有更高的ACE2結合親和力，它更黏、可以更好地鎖定細胞。

▼姜冠宇呼籲民眾接種次世代雙價疫苗。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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