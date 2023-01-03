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自陸返台陽性率5中1　北市7.3萬疫苗今上午9點開放預約

記者黃翊婷／綜合報導

中國乘客加強檢疫專案元旦起上路，指揮中心發言人莊人祥表示，1日自桃園機場入境的中國旅客共採檢524人次，陰性378人、陽性146人，陽性率為27.8％。面對即將到來的春節假期，台北市衛生局開放第45期新冠疫苗預約，接種後大約2周就可以產生保護力，讓民眾過年走春更有保障。

▲今（1）日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨零時許桃機入境旅客接受檢疫人員指引進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲自中國來台的旅客要在機場或港口進行唾液PCR篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，自1月1日起實施為期1個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對北京、上海、成都、廈門4個直航入境及金馬小三通乘客，在機場或港口進行唾液PCR篩檢。指揮中心發言人莊人祥表示，1日自桃園機場入境之中國旅客共採檢524人次，其中陰性為378人、陽性為146人，陽性率為27.8％。

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此外，中國將從1月8日開始取消入境隔離措施，並恢復公民出境旅遊。部分民眾擔心陸客來台可能會讓疫情再起，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，民眾若是擔心，可以施打次世代疫苗追加劑。

▲▼新冠疫情連環爆，確診人數屢創新高，台北車站再現接種疫苗人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師呼籲符合資格的民眾，可以接種次世代疫苗，維持保護力。（資料照／記者湯興漢攝）

台北市衛生局也公布第45期新冠疫苗預約流程，系統平台將在1月3日（二）至6日（五）上午9時到晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒BNT（滿6個月至4歲）、幼兒莫德納（滿6個月至5歲）、兒童BNT（滿5歲至11歲）、兒童莫德納（滿6歲至11歲）、BNT（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）、兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6歲至11歲，限追加劑）、莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑），接種日期為1月9日至15日。

台北市衛生局表示，這次共提供超過7萬3000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供超過5萬個名額，考量到近期國內疫情有升溫趨勢，加上冬季為呼吸道疾病好發季節，建議65歲以上長者等高風險對象，若符合接種資格（完成基礎劑接種，且與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔超過12周），請早日預約接種，提升自我保護力，降低因感染新冠肺炎造成的重症、住院及死亡風險。

由於疫苗注射後身體需要時間產生保護性抗體，台北市衛生局說明，一般疫苗接種後大約2周開始產生保護力。也就是說，如果民眾在這一期接種疫苗，恰好能在春節前產生保護力，走春拜年也能更有保障。

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