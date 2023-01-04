境外移入死亡！40多歲女自陸返台「二度感染」　2天後在家昏迷猝逝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增17例新冠死亡個案，其中一例為境外移入死亡。指揮中心說明，個案為40多歲女性，本身有癌症等病史，接種三劑疫苗，8月份曾確診，12月29日從中國大陸返台當天確診重複感染，採取居家照護，但於31日被家人發現在家昏迷無生命跡象。

指揮中心今(4)日公布國內新增33,871例COVID-19確定病例，分別為33,330例本土個案及541例境外移入；另確診個案中新增17例死亡(其中1例為境外移入個案)。

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今日新增1例特殊死亡個案，為境外移入個案之本國籍40多歲女性，有癌症及甲狀腺疾病病史，接種3劑COVID-19疫苗(未接種次世代疫苗)，8/11曾確診。

個案於12月中下旬有中國旅遊史，12/29返台，當日因咳嗽、流鼻水、家用快篩陽性，至急診就醫並確診，為重複感染，開立口服抗病毒藥物後採居家照護，12/31家屬發現個案在家昏迷無生命徵象，經行政相驗開立死亡證明，死因為新冠病毒感染、癌症併甲狀腺功能低下。

▲1/4本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）