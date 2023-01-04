老闆中風他幫顧10歲女！偷拍下體「喀擦聲」驚醒她　重判8年

▲許姓員工利用老闆中風期間照顧其10歲女兒，竟對她摸下體偷拍裸照，法院重判他8年徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

在新北一間中藥行上班的許姓男子，老闆中風後、受老闆娘請託照顧其10歲女兒，但卻趁女童在他家睡覺時，拉開女童內褲伸手撫摸，並拿平板電腦偷拍女童下體，不慎發出「喀擦聲」，女童察覺後，找機會將平板拿給媽媽看，果真發現有女童的私密照。法院審後，依妨害性自主案件重判許男有期徒刑8年。

根據判決，許姓男子在新北一間中藥行工作，因而與老闆夫婦熟識，也會幫忙照顧老闆10歲女兒，載送國小上下課、帶她出去玩等，女童也對許男相當信任。

而2020年2月間老闆突然中風，老闆娘為了照顧老公，委託許男多照顧女兒；同年8月28日深夜3時許，女童留在許男家過夜，許男卻見她已熟睡、將女童內褲拉下，伸手撫摸下體，並拿平板電腦朝下體拍攝，不小心發出「喀嚓」的拍照聲，女童聽到後假裝伸個懶腰起床，許男才趕緊收手，但女童覺得不對勁，事後將平板拿給媽媽看，果然發現偷拍照片。

女童向警方表示，那天其實有感覺到許男趁睡覺時摸她尿尿的地方，但她緊閉眼睛假裝不知道，後來她聽到有相機發出的「喀嚓聲」，才假裝伸懶腰起身，事後她覺得很噁心、「很變態」，也有向學校老師訴說，拿平板給媽媽查看，也真的發現遭偷拍的私密照片。

法官聽了導師與母親的證詞，認為女童原本是相當信任甚至依賴許男的，要靠許男接送上下學、先前還會偷偷去找許玩耍，應該沒有突然要誣陷的必要，且平板中的照片也顯示了許男罪證確鑿。

法官認為，許男利用與女童雙親熟識已久、基於信任關係請託照顧幼女，卻不顧情誼對女童伸狼爪，利用女童信任到他住處過夜時猥褻又偷拍，犯後還否認犯行，以違反本人意願之方法使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑8年，仍可上訴。