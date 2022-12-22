寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢

▲寒流急凍！醫師提醒當心「腳中風」，肢體恐發黑如烏骨雞。（示意圖／高醫提供）

記者賴文萱／高雄報導

近來寒流報到，醫師提醒小心「腳中風」、肢體發黑如烏骨雞。高雄一名七旬婦人，左腳突然發生下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，在外院安排了血管攝影檢查，發現是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞。後續緊急聯繫高醫周邊血管團隊進行導管介入治療，避免差點截肢的命運。

收治病患的高醫緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超教授指出，腳是人的第二心臟，一般通稱的心血管疾病，包含了心臟血管、腦血管，以及周邊血管疾病等，只是民眾常把周邊血管疾病給忽略了。過往因民眾對於周邊血管疾病的認知有限，再加上早期導管的治療效果不佳，且設備不夠精良，最後患者常面臨截肢的悲慘命運，甚至可能因此失去生命。

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▲▼寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」，嚴重恐截肢。（圖／高醫提供）

這名「腳中風」的老婦個案並非特例，所幸在發現後，第一時間由醫療團隊進行導管介入治療，團隊藉由機械性血栓抽吸設備及溶栓術，很順利地將急性阻塞的血管搶通，後續再搭配整形外科的完善傷口照護，成功地保住了老婦的左腿。這名婦人也感謝許栢超醫師團隊的緊急救治，保住她一命，讓她現在可以悠遊自在行走四方。

▲老婦左腳「發黑像烏骨雞」，所幸醫療團隊緊急救治後，順利保命，讓她可以自在行走四方。（圖／高醫提供）

事實上，高醫緊急周邊血管團隊近幾年來成功救治了相當多的上、下肢血管阻塞的病人，讓病人免於被截肢，並保住寶貴的性命。然而，團隊醫師們在門診及住院照護患者時，發現還是有許多民眾對於周邊血管疾病並不了解，以致寒流一來，肢體就常「凍未條」。

醫師提醒，寒流、冷氣團來襲時，若下肢突然出現冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，要留意可能是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞。若進一步出現發黑缺氧警訊，要馬上就醫，否則肌肉組織缺氧6-8小時可能會壞死，嚴重恐面臨截肢命運。

▲▼高醫今年一月特別成立了24小時緊急周邊血管團隊，是全台唯二提供全天候緊急周邊血管團隊的醫學中心。（圖／高醫提供）

身為大學附屬醫院暨醫學中心的高醫，今年一月特別成立了24小時緊急周邊血管團隊，是全台唯二提供全天候緊急周邊血管團隊的醫學中心。該團隊擁有各種最新的導管介入設備， 如超聲波震盪溶栓導管，以及數種機械性血栓抽吸設備等，可及時搶救缺血肢體及生命，為南台灣最重要的周邊血管介入重鎮。