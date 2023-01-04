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開箱小北百貨399元福袋！他見「35家店折價券」愣：算有賺嗎？

▲▼小北百貨399元福袋。（圖／翻攝自PTT）

▲小北百貨399元福袋。（圖／翻攝自PTT）

實習記者林郁婷／綜合報導

農曆春節快到了，各大商家紛紛開賣福袋！主打生活用品的「小北百貨」就與貼圖「好想兔」合作，推出聯名款399元福袋。有網友跟風買了一個，開箱後將裡面的物品分享到網路上，包含一些食品、35家店的折價券以及生活用品，引發其他網友討論，不少人認為內容物很雷，就像店家在清庫存一樣。

一名網友在PTT以「小北百貨福袋值得買嗎?」為題發文，表示前幾天到小北百貨買衛生紙時，看到有賣聯名福袋，一個要價399元，決定買一個來玩，看看會拿到什麼東西，回家後開始拆禮物，裡面有零食飲料，像是科學麵、奶茶等等，「餅乾糖果價值大約100元，其餘物品加上福袋袋子本身當作購物袋，價值總和落在200左右。」

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▲▼小北百貨399元福袋。（圖／翻攝自PTT）

▲福袋內容物。（圖／翻攝自PTT）

此外，裡頭還有一張集結35家店的折價券，上頭寫著「總回饋超過1,2000元」，合作品牌有龜記、肯德基、老先覺、福勝亭、六扇門、健身工廠、Uber、六福村和新光影城等等。

▲▼小北百貨399元福袋。（圖／翻攝自PTT）

▲還有一張折價券。（圖／翻攝自PTT）

他還指出，買福袋結帳時店家還附贈一份「精美小禮」，裡面是一個陶瓷小碗、一個玻璃杯以及一塊不織布抹布，「如果連同那些折扣券的部分都有用到的話，肯定是賺回本的」，以六福村門票來說，原價1199元折扣完變成599元，其餘食物飲品券也容易使用，但如果沒用到就划不來，「這次福袋送的東西看似很多，但感覺都是出清品。」最後原PO給出的結論是，「如果你看完折扣券沒吸引到你，那這次小北百貨福袋可以先略過。」

▲▼小北百貨399元福袋。（圖／翻攝自PTT）

▲精美小禮。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看完紛紛吐槽這福袋很雷，「你的感覺是不是有點五味雜陳」、「蠻雷的」、「感覺清庫存的概念，優惠券沒啥吸引人」、「我家土地公廟中元普渡的比這個好100倍」、「福袋內容物很像國小去文具店買的驚喜包」、「精美小禮物是廠商庫存贈品吧」、「我家土地公廟中元普渡的比這個好100倍」。

也有網友認為已經算不錯了，「我也有買，袋子本身是保冰袋，內容物就一些食物零食，感覺還行」、「理論上蠻ok的了」、「我有買，沒有多一袋精美贈品，那個碗真得很不錯耶」。

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