醉男為酒錢拖行百米打死酒友　景觀石砸臉「血肉模糊」還拆警局門

▲呂男僅因酒錢糾紛，就將酒友活活打死，一審依殺人罪判14年。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者蔡怡萍／新竹報導

新竹縣竹東鎮36歲呂姓男子今年6月1日，偕數名友人在公園喝酒時，與其中一名陳男發生口角，散會後陳男到河堤邊躺地休息，而呂男則怒氣未消，折返對睡在地上的陳男一陣狂毆猛踹，還沿路追打100公尺，甚至搬起一旁圓形景觀石欲砸陳男，附近攤商見狀連忙制止，但陳送醫後仍然傷重不治。新竹地院審後依殺人罪，處呂男有期徒刑14年，褫奪公權6年，可上訴。

根據判決，36歲呂姓男子今年6月1日晚間6時許，在新竹客家戲曲公園與陳男等人飲酒，但2人因酒錢問題吵得不可開交，隨晚10時許散會後，陳男先至河堤旁的地上睡覺，而呂男仍對陳大為不滿，回頭尋找並朝他拳打腳踢，陳男驚醒落荒而逃，但呂仍沿路追打、將陳拖行至河堤盡頭，不斷往全身痛毆，附近攤商見呂搬起旁邊圓球景觀石要砸，驚覺事態嚴重喝止，呂才逃離現場。

▲醉醺醺的呂男將陳一路拖行追打，將人打到面目全非慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）



警方調閱監視器逮捕到呂男後，他仍醉醺醺的無法應答員警問話，在拘留所時還因上廁所跌倒、心生不滿徒手拆下廁所門板洩憤，而陳在送醫後傷重不治，地檢署依殺人罪、毀損物品罪起訴呂男。

呂男供稱，當天飲酒後因先前陳欠他酒錢的事吵了起來，後來只想教訓一下他，沒有往他要害攻擊，但現場數名目擊的攤商與客人都指出，呂男往陳的身上大力踩跳、甚至搬石塊想攻擊，將陳的臉部打到血肉模糊，直到旁人報警制止才停手。

法院審後，認為呂男前因公共危險案件遭判刑，在刑執行完畢後才1年多又犯有期徒刑以上的罪，當屬累犯，僅因與陳的口角糾紛、並無深仇大恨，卻公然在眾目睽睽下朝他要害攻擊長達10分鐘，又否認犯行，依殺人罪、累犯，處有期徒刑14年，褫奪公權6年；另外毀損公務員物品罪處3月徒刑、可易科罰金。全案仍可上訴。