身高148！女大生總被誤認是小孩「好自卑」　網安慰：30歲後爽死

▲身高148公分的幼稚臉女大生自爆都被當「屁孩」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

外表太像小孩，加上身高不夠也是一種困擾。一名女大生表示，自己因長相「幼態」，且身高才148公分，因此常被誤認為未滿12歲，看著身邊高挑、成熟的同齡友人會產生自卑感，無奈直呼「別人都把我當小屁孩，而且還會被笑」。

一名19歲女大生在Dcard以「妹妹，妳多大了？」為題發文，表示自己由於家族遺傳基因，臉長得比較幼態，且身高僅148公分，因此常被問「妹妹，你多大了呀？」每當她如實表示自己是大一，卻總會被質疑「蛤？真的假的」、「不可能吧」、「妳是不是在騙我」，諸如此類的回答，讓她感到困擾。更扯的是，曾在和家人一起逛Costco，去拿試吃品時被問，「妹妹，你滿12歲了嗎？」

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原po無奈表示，知道自己出社會後一定會面臨同樣問題，「騎車、買酒還是進出成年場所可能都會被查，有時候感覺挺丟臉的」，所以出門都一定帶身分證。原po並提到，「看同齡的朋友都長很高很成熟，讓我產生自卑感，同樣一起出門，別人都會把我當小屁孩，而且還會被笑。」以上的種種對她而言都造成了困擾。

貼文一出，不少網友安慰她，「30歲過後，會一堆人讚嘆 蛤你30了真的假的 看不出來 ，到時爽死」、「我找女友就要找妳這種的，我身高180，好喜歡這種最萌身高差」、「有個好友142臉也長得很幼，聲音天生又是丫頭那種娃娃音，現在32歲還是常被以為未成年」、「至少沒有認錯性別」。

也有人幽默表示，「妳有沒有試過去吃到飽說自己不到12歲？」、「我老婆149、26y，帶她產檢被旁人掃以畜生的眼光。」、「放心你就算到40歲了，還是會被警察攔下來要你出示駕照，來自我阿姨的親身經歷」、「以後只要有人叫你妹妹就開始哭」。