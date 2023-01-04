　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外公當過AV導演！舅舅更狂「下海客串男優」　他傻眼：我會員欸

外公自爆當過AV導演。（示意圖／翻攝自pexels）

▲網友表示，自己的外公當過AV導演。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

AV產業在國外蓬勃發展，許多年輕女性更是前仆後繼投入業界，近年台灣女優人數也不斷增加。一名男網友透露，自己近日和家人聚餐，幾杯黃湯下肚後，一向沉默寡言的外公突然自爆，他年輕時曾擔任過三級片導演，且舅舅還下海客串過男優，讓他忍不住驚呼「我是會員欸…真可怕…希望舅舅的片已經不在」。

原PO在Dcard發文，表示「外公在我印象中是一個沉默寡言的人，除了喝醉會變得異常多話外，平常很少看他對什麼事情有所評論。結果昨天很意外在聚餐的時候，聽到他說他年輕的時候當過三級片導演，曾經執導深夜情慾綜藝節目。然後更意外的是，我舅舅曾經在Model TV客串過男優」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友提到，「昨天我舅舅跟我外公認真地談論有關於AV產業的事情，整整快要三小時，說現在台灣真正厲害的AV導演不多，盡是一些大學生的作品…利用性產業博聲量，想學國外拍攝手法，最後卻是四不像…吧拉吧拉（真的很難聯想我外公平常一個那麼嚴肅的人，會說出這麼和他衝突的話題）」。

（圖／翻攝自Dcard）

▲網友曝超勁爆的家族AV史。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「以前台灣拍的色情電影都超難看的好嗎」、「年度最獵奇文章」、「阿公可以重新出發，素材就是舅舅跟舅媽」、「應該維持家族的傳統，現在網路社群發達，要投身這個產業並非十分困難」、「阿公和舅舅講話都超好笑」、「我認真有心想學習，請問怎麼聯絡你阿公跟舅舅」。

延伸閱讀
掛聖誕裝飾從4樓墜落…醫院以「沒錢治療」拒收　女大生失血過多亡
1歲女童月經來7天…8歲男童突愛穿高跟鞋　醫揭元凶：媽媽害的
交往6年很少花錢在女友身上　他語出驚人：不想「幫別人養老婆」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
快訊／遭控買春「大奶妹」　立委助理請辭發3點聲明
原要發N倍券？　郭正亮揭「普發現金」內幕
冷氣團這天襲台！　「溼暖→乾冷」時程出爐
妻正在播新聞　攝影老公找女主播開房間！下跪道歉
被爆料洗腦教友「分期奉獻」　宋逸民駁斥：是聖經的教導
夜間送煞3死1傷！　神壇負責人下場慘了
快訊／南京東路墜樓！　倒臥人行道死亡
拒領6000元！　她痛批荒謬：「救弱勢」和「不排富」完全矛盾

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準新娘「從小住美國」嫌流水席！新郎妹戳破假掰內幕　網：尷尬了

專訪／媽反對從政！爆乳田慎節曝可愛理由　今年拚「第1次有獎勵」

準備大展雄風！嘿咻前「被小姐問1句」糗了　老司機虧：你第一次吼

頂大博士哥30歲母胎單身！妹揭「超奇葩1習慣」喊噁：女生都怕

「溼暖→乾冷」時程出爐！冷氣團補班日襲台　低溫12°C下周又有雨

北市新任教育局長湯志民　隨身攜帶寶盒「一秒變魔術師」

7校13系考前異動招生群類別惹議　教部：主因學系更名

令呂紹嘉驚嘆的小提琴家黃俊文 重現室內樂盛況

外公當過AV導演！舅舅更狂「下海客串男優」　他傻眼：我會員欸

北彰化首次爆發禽流感　和美鎮2鵪鶉場撲殺6萬隻

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

準新娘「從小住美國」嫌流水席！新郎妹戳破假掰內幕　網：尷尬了

專訪／媽反對從政！爆乳田慎節曝可愛理由　今年拚「第1次有獎勵」

準備大展雄風！嘿咻前「被小姐問1句」糗了　老司機虧：你第一次吼

頂大博士哥30歲母胎單身！妹揭「超奇葩1習慣」喊噁：女生都怕

「溼暖→乾冷」時程出爐！冷氣團補班日襲台　低溫12°C下周又有雨

北市新任教育局長湯志民　隨身攜帶寶盒「一秒變魔術師」

7校13系考前異動招生群類別惹議　教部：主因學系更名

令呂紹嘉驚嘆的小提琴家黃俊文 重現室內樂盛況

外公當過AV導演！舅舅更狂「下海客串男優」　他傻眼：我會員欸

北彰化首次爆發禽流感　和美鎮2鵪鶉場撲殺6萬隻

距台僅110km！日本與那國島擔心「台灣有事」　擬要求政府設避難所

台南「超昂貴車禍」2輛千萬電動公車對撞　網友：合體電力共享

民眾黨團主張納管加熱菸　轟民進黨：屈服菸商

頂新和德捐助永靖打造「棒球鄉」　味全龍劉基鴻、徐若熙助陣任指導員

遭控是渣男　蔡易餘助理請辭提3點自清！「分手惡意中傷」喊告

碗盤洗到「ㄍㄧ拐聲」不代表真正洗淨？被菜瓜布洗出刮痕恐滋生細菌異味

準新娘「從小住美國」嫌流水席！新郎妹戳破假掰內幕　網：尷尬了

衛爾康、城中城舊址「1坪賣10萬」敢買？一眾嘆1點才慘：搶著住

南韓強化「中國入境檢疫」　小粉紅崩潰出征反韓：韓國死比較多人！

羨慕別人貓跟孩子互動　2年後她笑貼「最佳貓哥」陪兒站門口看風景

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

生活熱門新聞

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

全民領錢了！最高拿15000元

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

LINE大放送「7款祝賀貼圖」！一鍵爽用到端午節

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

約戰館長！格鬥天王「1照片」再爆料：要你百倍奉還

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

22歲小姑不穿內衣同床老公　人妻狂怨「三人行」

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

桃勤春節不罷工了！資方釋出善意

好市多驚見「2699元清心制服」　他傻眼：要賣多久

中低收加碼領！他轟1類人「是不是賺爛了」　真相打臉

肉身插隊排洗車！短髮女被拍回眸比YA

更多熱門

相關新聞

她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

一名女子在家煮水煮蛋吃，沒想到一顆體型比較大的蛋剝開後，竟然發現裡面還包著一顆有蛋殼的蛋，讓她超吃驚。她把這顆蛋中蛋剝開後又發現裡面竟然也有蛋白，但因為長得太怪讓她不敢吃下肚，不過專家也解析這種「蛋中蛋」是安全可以吃下肚的。

她想帶3歲兒去日本玩遭尪拒　網勸：享2人世界

她想帶3歲兒去日本玩遭尪拒　網勸：享2人世界

按摩店老闆糗了！「神秘資料夾」從大螢幕流出

按摩店老闆糗了！「神秘資料夾」從大螢幕流出

主管亂罵人！他帥氣離職「2個月後慘了」

主管亂罵人！他帥氣離職「2個月後慘了」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

關鍵字：

DcardAV周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

全民領錢了！最高拿15000元

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面