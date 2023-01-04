外公當過AV導演！舅舅更狂「下海客串男優」　他傻眼：我會員欸

▲網友表示，自己的外公當過AV導演。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

AV產業在國外蓬勃發展，許多年輕女性更是前仆後繼投入業界，近年台灣女優人數也不斷增加。一名男網友透露，自己近日和家人聚餐，幾杯黃湯下肚後，一向沉默寡言的外公突然自爆，他年輕時曾擔任過三級片導演，且舅舅還下海客串過男優，讓他忍不住驚呼「我是會員欸…真可怕…希望舅舅的片已經不在」。

原PO在Dcard發文，表示「外公在我印象中是一個沉默寡言的人，除了喝醉會變得異常多話外，平常很少看他對什麼事情有所評論。結果昨天很意外在聚餐的時候，聽到他說他年輕的時候當過三級片導演，曾經執導深夜情慾綜藝節目。然後更意外的是，我舅舅曾經在Model TV客串過男優」。

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男網友提到，「昨天我舅舅跟我外公認真地談論有關於AV產業的事情，整整快要三小時，說現在台灣真正厲害的AV導演不多，盡是一些大學生的作品…利用性產業博聲量，想學國外拍攝手法，最後卻是四不像…吧拉吧拉（真的很難聯想我外公平常一個那麼嚴肅的人，會說出這麼和他衝突的話題）」。

▲網友曝超勁爆的家族AV史。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「以前台灣拍的色情電影都超難看的好嗎」、「年度最獵奇文章」、「阿公可以重新出發，素材就是舅舅跟舅媽」、「應該維持家族的傳統，現在網路社群發達，要投身這個產業並非十分困難」、「阿公和舅舅講話都超好笑」、「我認真有心想學習，請問怎麼聯絡你阿公跟舅舅」。

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