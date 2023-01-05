美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

▲鄭雅勻訴請離婚 。（圖／翻攝自鄭雅勻IG）

記者施怡妏／綜合報導

女星鄭雅勻是伊林模特兒出身，後來轉戰當美妝YouTuber，一度有著「內湖小富婆」的封號，怎料丈夫近期被發現是洗錢案嫌疑人之一，對此，她昨（4日）在IG公開一篇321字的文章，已在去年11月23日，委託律師辦理離婚訴訟申請。不過，網友似乎不買單，對於鄭雅勻感到失望，甚至相當氣憤，「撇得一乾二淨」。

名模錢帥君男友郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝，而鄭雅勻的老公也是洗錢案的嫌疑人之一，沉默近3個月的她，昨更新IG痛心發出聲明，「對於近期事件造成社會的負面影響，在此跟大家致歉」，強調自己對案件毫不知情，看到媒體的報導，非常震驚也覺得心碎，「對於這些完全違背社會價值觀的事件，我保證我個人從未參與。」

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鄭雅勻的IG文章被轉發到Dcard上，多數網友不買單，「不可能都結婚了，還不知道對方做什麼行業耶，太離譜了」、「真的不知情的話，幹嘛一開始遮東遮西」、「每天都有源源不斷的錢買名牌包，可是我什麼都不知道」、「高招高招，老公沒出事之前花錢花得很爽，出事了之後撇得乾乾淨淨，還能拿一筆錢離開，這段婚姻真的穩賺不賠，難怪才剛交往沒多久就要嫁」、「只覺得小孩很無辜」。

▲▼網友認為，不可能不知道。（圖／翻攝自Dcard）

另外也有網友抓出盲點，「明明2021年9月老公就被抓了，也在訴訟，還已經被判刑，就假設妳真的不知道老公是黑社會好了，你看到老公犯下擄人勒贖，還可以拖到2022年11月才決定要離婚，那中間是在？」

事發爆發之後，鄭雅勻始終無法聯繫上先生，因此一直無法給大家正面交代，在煎熬幾周後，已經在11月23日委託律師辦理離婚的訴訟申請，她坦言，「這陣子對我來說是有生以來最艱難的日子」，除了感謝外界關心，「也再次，鄭重地致上我最深的歉意」。